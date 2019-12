Escuchar música en Spotify se ha convertido en algo completamente cotidiano para millones de personas en todo el mundo. Y no solo en esta plataforma, sino en la cada vez más variada oferta de música en streaming. Pero no cabe duda de que es la plataforma sueca la más popular de todas. Escuchar música con el móvil es algo que suele consumir un gran número de datos de nuestro bono móvil. Y para evitar ese gasto solemos descargar las canciones y álbumes que nos gustan antes de salir de casa, de tal manera que cuando las reproduzcamos lo harán desde la propia memoria de almacenamiento del teléfono y no hará falta contar con datos de Internet móviles para reproducir la música. Pero esto tiene un coste para el almacenamiento del teléfono, que podemos resolver de forma sencilla con el truco que os proponemos hoy.

Así puedes mover la música a la tarjeta microSD

El almacenamiento de nuestro móvil a veces no es suficiente para poder albergar todos los datos que necesitamos en el día a día, y por eso en la mayoría de móviles Android encontramos una ranura para tarjetas de memoria extra, que nos dan un gran respiro y pueden llegar a duplicar la capacidad de almacenamiento del teléfono. En el caso de Spotify, existe la capacidad de descargar las canciones y playlist de forma física al almacenamiento interno del teléfono. El problema es que esta descarga se realiza por defecto en el almacenamiento del propio teléfono, y no en la tarjeta microSD externa.

Seleccionando la tarjeta SD | Tecnoxplora

Pero hay una manera de poder cambiar la ruta de las descargas, y que estas puedan almacenarse en la tarjeta, sin afectar así al almacenamiento interno del teléfono, en el que normalmente se guardan los datos de las apps que tenemos instaladas. Para ello debemos ir a los ajustes de Spotify, a los que podemos acceder desde la pantalla de inicio, pulsando sobre la tuerca en la parte superior derecha de la pantalla. Una vez dentro debemos movernos por los ajustes hasta llegar prácticamente al final de la pantalla, a un menú llamado “almacenamiento” en el cual debemos entrar.

Ahora dentro veremos el estado del almacenamiento, tanto interno como el externo de la tarjeta microSD, con el espacio disponible y el espacio total con el que cuenta. Solo tenemos que pulsar sobre “tarjeta SD” para pasar todas nuestras descargas actuales y futuras a la tarjeta SD externa. Spotify nos advertirá de que el proceso tardará unos minutos, y que mientras podremos seguir escuchando música de la forma habitual. Por tanto, una vez que esté activada, todo lo que nos descarguemos en la app para poder escucharlo después, se guardará en la memoria externa, sin reducir así datos de la memoria principal de nuestro teléfono. Por tanto de esta forma podremos preservar el almacenamiento interno del teléfono sin tener que renunciar a nuestra música favorita ni tampoco a los datos de nuestro bono móvil.