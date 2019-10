La plataforma de música en streaming nos ofrece sin duda multitud de posibilidades a la hora de escuchar a nuestros artistas favoritos. Normalmente no le prestamos mucha atención a algunas funciones de la aplicación, pero haciéndolo podemos mejorar bastante nuestra experiencia de escucha. Una de las funciones más interesantes es la que nos permite seguir escuchando música una vez que el disco o playlist o que hemos puesto se ha acabado. Es una buena manera también de descubrir otra música que nos gusta sin el mayor esfuerzo.

Que no pare la música

Los que utilizamos Spotify a diario buscamos no solo escuchar la música que más nos gusta, a través de nuestras canciones y artistas favoritos. Sino que también esperamos conocer nuevos temas y artistas que puedan ser afines a nuestros gustos. Para ello hay muchas formas de conocer nuevos contenidos en Spotify, y uno de ellos es el que os contamos hoy. Y no porque sea una función expresamente creada para ello, pero que de facto funciona de manera similar a como lo haría una playlist que nos descubre nueva música.

Autoplay en Spotify | Tecnoxplora

Y todo ello intentando precisamente que no acabe la música. Como sabéis, en Spotify por defecto cuando se acaba una playlist que estamos escuchando, o un determinado disco o pista al que no le sigue nada en la lista de reproducción, la app se queda en silencio. Momento en el que necesitamos acceder de nuevo a algún otro contenido navegando por la aplicación. Pues bien, para evitar esto, hay una opción dentro de Spotify que permite que la música no pare en ningún momento. Esta función podemos encontrarla como es habitual en los ajustes de Spotify, entre los que podemos encontrar diversos ajustes relacionados con las playlist y la música que escuchamos.

La función que tenemos que activar es la de “Autoplay” que podemos encontrar en la configuración de “reproducción” de la aplicación. Al activar esta función, conseguimos que al terminar la reproducción de cualquier playlist, la música no se detenga, y que Spotify siga reproduciendo automáticamente música afín a nuestros gustos. De esta manera, no tenemos que estar recurriendo a buscar nueva música, sino que cuando se acaba lo que estamos escuchando, automáticamente reproduce música que en base a nuestro historial de escuchas nos podría gustar. Por lo que esto se convierte en un nuevo método para poder conocer música nueva, y por qué no, para desentendernos un poco más de lo que es estar constantemente navegando por la app buscando nuevos artistas.

También hay otra función que se llama "Automix", que nos permite seguir escuchando música entre las transiciones de una playlist a otra, vamos, una manera de seguir escuchando música en los intervalos de estas listas de Spotify. Por tanto, con estas funciones activadas no vas a tener que tocar absolutamente nada en Spotify para seguir escuchando la música que te gusta, aunque esta se acabe. Y lo que es mejor, también te va a permitir poder seguir descubriendo nueva música de la manera más cómoda posible.