Spotify es la app de música en streaming por excelencia, y muchos la utilizamos casi a diario. Uno de los contenidos más importantes de esta app son sin duda las playlist también conocidas como listas de reproducción. Estas son la mejor manera de encontrar nueva música o de ordenar de la mejor forma posible de darle orden a nuestra biblioteca musical. Para poder disfrutar de estas playlist y tenerlas más a mano, existe una opción en Spotify que nos permite colocar estas listas de reproducción en la pantalla de inicio del móvil, que otros muchos también identificamos como el escritorio.

Disfruta de tus playlist de forma más directa

Para escuchar una playlist sin tener que abrir Spotify debemos mandar las playlist a la pantalla de inicio del móvil. No es que no vayamos a abrir Spotify, pero el proceso de escuchar una determinada playlist es mucho más tedioso a veces de lo que parece. Imagina que vas en el coche, has parado un segundo y quieres reproducir una determinada playlist, nos toca abrir la app, entrar en la sección de playlist y buscar la que queremos reproducir. De esta manera nos olvidamos de todos estos pasos y pasamos directamente a reproducir la playlist.

A la izquierda creando el acceso, a la derecha en la pantalla de inicio | Tecnoxplora

Pues bien, para ello lo que debemos hacer es añadir las playlist a la pantalla de inicio del móvil, algo que podemos hacer de una manera muy sencilla dentro de la app. Y debemos entrar en cualquier playlist, preferiblemente una que nos apetezca tener más a mano, de esas favoritas que tenemos. Pulsamos en la parte superior derecha, en los tres puntos verticales, para abrir el menú contextual de la aplicación en el que podemos hacer multitud de cosas con la lista de reproducción. La función que queremos utilizar está precisamente en el último lugar de la lista. Y se llama “Añadir a la pantalla de inicio” por lo que cuando lo pulsamos nos muestra un icono que podemos arrastrar al escritorio al lugar donde queramos. Entonces veremos un nuevo icono en la pantalla de inicio con el logotipo de Spotify y la miniatura de la carátula de esa playlist. Por tanto, cuando ahora queramos escuchar una playlist de las que consideramos favoritas, y que tenemos en el escritorio, podemos pulsar directamente sobre este icono, y empezar a escuchar de inmediato la lista de reproducción.

Al hacer esto comienza a escucharse la primera canción de la lista, por lo que es la manera más rápida de comenzar a escuchar la música que nos gusta. Sin tener que estar abriendo antes Spotify. Este acceso directo a la playlist por tanto es la manera más rápida de empezar a escuchar música en la app, si precisamente no andamos sobrados de tiempo. Es una buena manera además de tener nuestras playlist de Spotify favoritas ordenadas en la pantalla de inicio, porque podemos hacer una carpeta donde se encuentren todas las que nos gustan, y así escuchar su música al instante, sin duda una función muy útil para disfrutar de Spotify.