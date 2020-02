La aplicación de mensajería tiene ya pocos secretos que contarnos, por todos son conocidas la mayoría de sus características, ya que gracias a ellas nos comunicamos con decenas de personas al día, y podemos adaptar nuestros mensajes a diferentes situaciones. Pero existen algunos trucos que nos permiten utilizar opciones de la app para fines diferentes para los que han sido creados, como el que te contamos hoy, y que nos permite enviar una imagen a otra persona sin que esta muestre una previsualización o miniatura en el chat que pueda desvelar de qué contenido se trata.

Así puedes enviar tus fotos sin que nadie sepa qué contienen antes de abrirlas

Las razones por las que podrías querer que una imagen no se muestre al receptor de esta pueden ser varias. Pero como sabéis, cuando enviamos una imagen a otra persona en la app de mensajería, cuando la recibe su receptor puede ver en el chat una previsualización de esta, que se muestra al completo y en su tamaño original cuando pulsamos sobre ella para descargarla. Por tanto, antes de que se descargue, en el chat, se ve de lo que se trata perfectamente. Pero tenemos una opción de evitar esto, y que no se muestre absolutamente nada en el chat.

Enviando una imagen como un documento | Tecnoxplora

Para ello debemos enviar la imagen como si fuera un documento, de esta manera solo se mostrará el nombre del archivo en cuestión, la imagen, y no se mostrará nada más en el chat. Lo que debemos hacer para enviarlo de esta manera es similar a las imágenes habituales. Solo hay que pulsar sobre el icono del clip, en la barra donde escribimos los mensajes, y seleccionar adjuntar un documento en lugar de una imagen. De esta manera nos pedirá igualmente que seleccionemos un archivo de las carpetas del móvil, o del ordenador si se trata de la versión web.

Una vez que elegimos la imagen, la enviamos para ver que ésta no se envía de la misma forma que una fotografía habitual. Su receptor solo verá el nombre de la imagen junto a un icono de archivo. La principal diferencia además de que no hay previsualización es que al abrirla se descargará directamente en la memoria de nuestro teléfono, y que tendremos que abrir a través de la galería del propio terminal o de su explorador de archivos, porque en realidad no es una imagen enviada con la herramienta nativa de la app de mensajería.

Esto lo podemos trasladar también a los vídeos, ya que puedes enviarlo de la misma manera, como si fuera un archivo, y que de esta manera tampoco se genere previsualización alguna, de tal manera que el archivo llegue de la forma más discreta posible.

Hay otra situación en la que te será útil este método

Recordaréis que hace unas semanas hubo una caída generalizada de WhatsApp, pero que solo impedía el envío de fotografías y notas de voz. Pues bien, las imágenes se podían seguir enviando pero siguiendo este mismo proceso, como archivos, y no imágenes. Así que si os encontráis de nuevo en esta situación, puede ser una buena alternativa para evitar los problemas con la app.