Cómo eliminar en tiempo récord las fotos duplicadas de tu móvil

Con el tiempo, nuestros móviles acumulan una gran cantidad de fotos y vídeos ocupando gigas y gigas, dependiendo de tarjetas SD o el almacenamiento en la nube, lo que dificulta su gestión y organización, especialmente cuando se usan varias aplicaciones y dispositivos. Este desorden lleva a la inevitable duplicación de fotos, ocupando espacio innecesario en el móvil.

Afortunadamente, existen varias aplicaciones que pueden ayudarte a buscar y eliminar fotos duplicadas en un dispositivo Android, entre ellas, Google Files, que en muchos casos viene preinstalada. Sin embargo, una de las aplicaciones más eficaces y gratuitas es Remo Duplicate Photos Remover. Disponible a través de Google Play, Remo Duplicate Photo Remover es todo lo que necesitas para liberar de manera considerable espacio en tu móvil en un visto y no visto. Esta diseñada específicamente para escanear tu galería en busca de fotos idénticas o muy similares.

A diferencia de otras aplicaciones que pueden dejar algunas fotos similares, Remo Duplicate Photo Remover realiza una búsqueda en profundidad. Esta aplicación está disponible en español y es muy fácil de usar. Al abrir la aplicación, solo necesitas pulsar el botón "Escanear" y esperar a que termine de analizar las fotos en tu móvil.

La primera búsqueda se enfoca en fotos duplicadas que son idénticas, es decir, el mismo archivo con la misma imagen. Este proceso es rápido y se completa en aproximadamente un minuto, dependiendo del número de fotos en tu dispositivo. Al finalizar, se presenta un resume con el número de fotos duplicadas y el espacio que ocupan. Puedes seleccionar todas las copias automáticamente a través del menú o hacer la selección manualmente. Una vez seleccionadas las fotos que deseas eliminar, solo necesitas pulsar el botón de la papelera y confirmar tu intención para liberar el espacio ocupado por las fotos duplicadas.

Para fotos similares pero no idénticas, como disparos en ráfaga o fotos editadas con diferentes aplicaciones, Remo Duplicate Photos Remover ofrece una opción de búsqueda en profundidad. Al tocar la pestaña "Similar" y pulsar "Scan Now", la aplicación realiza un análisis detallado de todas las fotos. Este proceso toma más tiempo, pero agrupa las fotos similares para que puedas decidir cuál mantener y cuál borrar. Es importante revisar estas fotos cuidadosamente para asegurarte de que eliminas solo las que no necesitas.

Con Remo Duplicate Photos Remover, puedes gestionar tu galería de imágenes de manera eficiente, liberando espacio en tu dispositivo y manteniendo tus recuerdos organizados