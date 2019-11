No cabe duda de que uno de los aspectos que más personalidad imprime a nuestro teléfono son los tonos de llamada. Un tono de llamada puede decir mucho de nosotros a las personas que nos rodean cuando recibimos una llamada. Pero como es lógico, para ofrecer aún más personalización y un carácter más personal a los tonos del móvil, lo mejor es poder seleccionar la parte de esa canción que mejor nos define. Para ello lo mejor es contar con un editor de audio para el móvil, que permita poder editar la canción que vamos a colocar de todo, extrayendo una sección determinada.

Así puedes extraer lo mejor de ese tema y convertirlo en tono

No tiene sentido que un tono de llamada sea una canción de tres o cuatro minutos. Lo más recomendable es que seleccionemos como tono un intervalo de la canción, de más o menos 15 o 30 segundos, que se reproduzca luego en bucle cuando vamos a recibir una llamada. Para ello podemos utilizar una app llamada Editor de Audios - cortar música, hacer tonos, que como dice el propio nombre, nos permite editar de la manera más sencilla el audio para nuestro smartphone. Esta app lo que hace es permitir seleccionar porciones de una canción y convertirlas en tonos independientes.

Editando los tonos | Recorder & smart apps

Lo podemos conseguir gracias a una interfaz de la app bastante sencilla y funcional, que nos permite seleccionar de manera rápida el extracto de la canción que queremos repetir una y otra vez cuando nos llamen. Solo hay que elegir con el dedo el comienzo y el final del tono, y exportarlo. Podemos escoger un solo de guitarra, un estribillo, cualquier parte reconocible de esa canción, que nos permita imprimir más personalidad a nuestro móvil cuando nos llaman.

Esta app no solo es perfecta para poder extraer esos intervalos de una canción, sino que además nos permite gestionar los tonos de los diferentes contactos. Por lo tanto, dentro de la misma aplicación podemos editar el audio y asignarlo a un determinado contacto, y todo sin necesidad de tener que entrar en los ajustes del teléfono a tocar nada. Desde aquí también podemos convertir los tonos que hemos creado en tonos para alarmas, no solo para llamadas de teléfono. Por tanto no solo es un editor, sino también un excelente gestor de tonos para cualquier faceta del teléfono susceptible de utilizar uno de estos tonos.

Así que si estás seguro de qué canción es la que más puede decir de ti o de esa persona que te llama, en escasos minutos puedes editar y convertirla en tono para el contacto que quieras, o bien para despertarte todos los días con ella, las posibilidades son prácticamente infinitas. Una manera de ser original y darle un toque muy personal a nuestro smartphone.