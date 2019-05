Cómo crear tu propio avatar 3D basado en tus facciones en unos segundos

Cuando Apple presentó el iPhone X, se estrenaba también su Face ID, el dispositivo visual que sustituía al Touch ID. Este nos ofrecía como una de sus grandes novedades, algo que en su momento nos parecía bastante banal para desequilibrar la balanza en la compra de un móvil, como era el hecho de poder crear un avatar en 3D de su propietario. Ya no te hace falta un iPhone o un Samsung Galaxy S10 para poder hacerlo desde tu móvil, la app que os traemos hoy lo hace desde el iPhone o un móvil Android. Una app sencilla que además nos puede servir de app de mensajería.

Haz tu propio avatar 3D en unos segundos

Los avatares en 3D se han convertido en un contenido bastante popular en el mercado, hasta el punto de que la mayoría de móviles que aparecieron después del iPhone X y tenían algún tipo de dispositivo de escanea 3D, contaba con este tipo de característica. Ahora podemos hacerlo incluso si nuestro móvil no es demasiado potente o no tiene un sistema similar a Face ID. Esta app se llama Chudo: Face Emoji & Avatar App, y la tenemos disponible tanto en iOS como en Android. Como es lógico, la fiabilidad de los modelos creados en 3D dependerá también de que tu móvil tenga o no propiedades de este tipo.

Avatares 3D generados por Chudo | Chudo

Pero en cualquier caso, aunque tu teléfono sea bastante sencillo, esta app nos promete crear un avatar 3D en segundos. Para ello solo tenemos que iniciar la aplicación, y seguir las instrucciones de la aplicación. Como por ejemplo, cuando activamos la cámara selfie, alinear los rasgos faciales más importantes con el esquema facial que aparece en la pantalla. En el momento que ambos se fusionan, se transforma de color verde, y vemos una barra de estado en la parte superior que va llenándose para anticiparnos que estamos cerca de crear el modelo 3D de nuestro rostro. Una vez que se ha llenado la barra podemos ver el resultado.

Una vez terminado, vemos nuestro modelo en 3D perfectamente modelado. Hay que decir que lo que hemos probado ha sido bastante fiel a la realidad, mostrándonos un tanto caricaturizados en un modelo 3D muy bien hecho. Ha reconocido tanto a una persona de mediana edad como a una niña pequeña. Y de ellos también rasgos como el color del pelo, de los ojos, el tipo de peinado, si tenía barba o el tono de la piel. Todo ello para crear un avatar que se parece de manera asombrosa a nosotros. Eso sí, una vez más dependiendo del móvil, la reproducción en tiempo real del rostro, será más o menos dinámica. Si tu móvil no tiene esas propiedades, tus gestos no se mostrarán exactamente como los estás haciendo, reconociendo sobre todo los más visibles, como abrir la boca o cerrar los ojos. Pero lo importante, sin duda, es el poder crear un Avatar que se parece, y mucho, a nosotros. Además esta app nos ofrece funciones de mensajería, por lo que si queremos chatear con nuestros contactos, es algo bastante sencillo. Pero el gran valor de la app, es sin duda, el generador de avatares 3D.