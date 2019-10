Las tiendas de apps y juegos como Google Play se han convertido en el centro neurálgico de nuestro teléfono. Sencillamente porque de ella depende que le saquemos más o menos partido a nuestro smartphone. Peor hay que reconocer que a veces se hace prácticamente inabarcable el ingente número de aplicaciones y juego que hay disponibles dentro de la tienda de Google. Estas se cuentan por cientos de miles, y como es lógico, si hay algo que nos interesa, lo mejor es intentar no perderlo de vista. Por esa razón son tan interesantes las listas de apps y juegos que podemos guardar para más tarde.

Cómo crear una lista de deseos en Google Play

Cuando estamos navegando por la tienda de Google es bastante fácil que demos con algunas apps o juegos con los que nos apetecería jugar o probar. Pero una de dos, o no siempre tenemos el tiempo necesario para informarnos acerca de lo conveniente o no que es ese juego o app, o bien no queremos desembolsar ahora mismo su coste. Y claro, si lo dejamos pasar y nuestra memoria no es infalible, es posible que no volvamos a recordar cómo se llamaba la app y juego, aumentando las posibilidades de que no lo encontremos más entre las cientos de miles de apps y juegos disponibles.

Añadiendo a la lista de deseos | Tecnoxplora

Para evitarlo podemos añadir el título que estamos viendo a una lista de deseos. Para ello, desde la página principal del juego o app en la Play Store podemos enviarlo a la lista de deseos. Para ello debemos pulsar sobre los tres puntos verticales en la parte superior derecha de la pantalla, veremos en la segunda opción la posibilidad de añadir a la lista de deseos. Ahora bien, una vez que añadimos el juego a la lista de deseos, ¿dónde podemos encontrarlo de nuevo? Precisamente eso es lo que nos gusta de esta opción, que podemos acceder a los contenidos guardados desde el menú lateral de Google Play.

Solo tenemos que deslizar desde el extremo izquierdo de la pantalla del teléfono en Google Play para desplegar el menú de la aplicación. Justo en la mitad de este menú, encima de la línea divisoria, podemos encontrar el botón de la “lista de deseos” que es al que debemos pulsar para poder entrar en la lista de todo lo que nos ha suscitado interés y queríamos tener a mano. Cuando pulsemos sobre esta opción, veremos un listado con toda las apps y juegos que hemos añadido antes a esta sección.

De tal manera que cuando queramos descargarlo o saber más acerca de esa posible compra, no tenemos que estar buscándolos de nuevo en la tienda. La lista está ordenada por fecha, mostrándose en la primera posición aquellas apps o juegos que hemos añadido recientemente, y en último lugar aquellas que habíamos añadido hace más tiempo. De esta manera no se te volverá a pasar ninguna app o juego de interés, siempre podremos acceder a ellas de inmediato.