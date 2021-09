Cómo compartir la pantalla de tu teléfono en una videollamada de Telegram

Que Telegram es una de las aplicaciones de mensajería más completas que existen actualmente en el mercado es algo que no admite ningún género de duda. Con cada nueva versión se incluyen novedades que resulta bastante útiles y qué le hacen ser una opción de lo más interesante para poder centralizar tanto en el ámbito personal como el profesional. De las posibilidades que tiene está el poder compartir la pantalla del dispositivo móvil al realizar una videollamada. Te contamos cómo conseguirlo.

Con esta posibilidad el desarrollo del que estamos hablando igual en funciones a otras opciones como pueden ser Zoom o Skype, y te permite aprovechar una excelente herramienta para compartir la pantalla y de esta forma mostrar una presentación; conseguir que el resto de los interlocutores vean una imagen; e, incluso, podrás realizar un pequeño tutorial en directo si así lo decides. Y todo ello, acompañado de la posibilidad de establecer videollamadas con un número de personas casi ilimitado que es una de las nuevas funciones que ha anunciado Telegram esta misma semana.

Algunas de las cosas que debes considerar

Lo primero es que esta es una herramienta que acaba de llegar a la aplicación de mensajería, por lo que no tiene algunas funciones que pueden resultar útiles y que sí existen en otras plataformas. Un ejemplo es que no se puede seleccionar una parte de la pantalla que se desea compartir y por lo tanto todos verán lo que ocurre en tu dispositivo (así, si muestras información que no deberían ver cómo puede ser tu número de cuenta, esta será pública). Además, las notificaciones que te lleguen también podrán ser vistas… y esto es algo que seguro que no te convence -lo que puede solucionar deteniendo de forma puntual la llegada de estos avisos-.

Aparte de lo comentado, hemos de decir que no vas a tener problema alguno todo lo que tiene que ver con el funcionamiento y la estabilidad porque se consigue a compartir la pantalla utilizando Telegram. Y es que, con el paso del tiempo, este servicio se ha convertido en mucho más que una simple aplicación de mensajería y ahora prácticamente sirve para casi cualquier cosa.

Logo Telegram | Pixabay

Así compartes tu pantalla en Telegram

Teniendo en cuenta que la función está disponible tanto para videollamadas entre dos usuarios como si deseas hacer lo propio en grupos, lo primero que tienes que hacer es pulsar la opción Vídeo que hay en la parte superior de la interfaz de la aplicación. Ahora, lo que tienes que hacer una vez establecida la comunicación en Android debes pulsar de forma continuada el botón Cámara para poder ver todas las opciones que existen (si utilizas iOS sólo debes presionan el botón de forma habitual).

En este momento debes elegir Pantalla del teléfono entre las posibilidades existentes y, luego, selecciona Continuar para compartir la pantalla de tu dispositivo (que tendrás que confirmar la acción antes de que esto suceda). Lo último que te queda por hacer es utilizar Iniciar la transmisión y, habrás finalizado.

¿Qué ocurre si es una llamada grupal? Pues que los pasos cambian un poco, pero una vez que has utilizado la opción Vídeo que hay a la izquierda (en la zona inferior), simplemente tienes que utilizar Compartir pantalla y Continuar para que comience todo.