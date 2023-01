Cómo cambiar la velocidad del doble click en Windows 11

Una cosa importante a la hora de utilizar nuestro ordenador, es tenerlo a nuestro gusto para que el trabajo o estudio fluya con la mejor de las comodidades. Cabe la posibilidad de que una de las cosas que no sea de tu agrado sea la velocidad del doble clic, ya sea más bien rápida o lenta, puede que no funciona como debería en Windows 11. Si lo que buscas es la forma de cambiar esto, a continuación te explicaremos cómo lograrlo.

Lo mejor y que te avisamos desde ya, es que se trata de una opción que llega por defecto en el sistema operativo de Microsoft, así que no vas a tener que perder el tiempo en busca de una aplicación de terceros ni nada por el estilo. Por si esto no fuera suficiente, los pasos que vas a tener que seguir son breves y sencillos, así que no tendrás que preocuparte de la integridad de tu ratón. A continuación, te dejamos con los pasos que vas a tener que seguir:

Cómo cambiar la velocidad del doble clic en Windows 11

En los ajustes de desarrollo de Windows 11 tienes una gran variedad de opciones para utilizar y mejorar tu experiencia de usuario, y entre ellas, tienes la que te ofrece la posibilidad de cambiar algunos de los comportamientos del puntero de tu ratón. Como se trata en este caso, también puedes cambiar la velocidad del doble clic. Pero no acaba aquí, sino que también se pueden configurar los botones del accesorio, lo cual te puede resultar de mucha ayuda para trabajar o estudiar.

Windows 11 | Microsoft

Estos son los pasos a seguir:

En primer lugar , tienes que pulsar las teclas Windows + I para que así se abra la configuración del sistema operativo.

para que así se abra la configuración del sistema operativo. Ahora, en la parte izquierda tendrás que seleccionar el apartado Bluetooth y dispositivos. En el centro se abrirá una opción que es Mouse y deberás pulsar.



Verás que tienes diferentes opciones para modificar tu ratón, pero no con la que poder configurar la velocidad del doble clic. Por lo tanto, utiliza el apartado Configuración adicional del mouse que tienes en la parte inferior.

Se abrirá una nueva ventana, y en esta tendrás la posibilidad de configurar la velocidad del doble clic de tu ratón. Ahora la acción será más rápida, y tendrás que establecer el deslizador en el punto que te resulte cómodo. Solo te quedará pulsar en Aceptar y listo.

En el caso de que en algún momento quieras cambiar las modificaciones que acaba de llevar a cabo, tienes que saber que podrás hacerlo sin ningún tipo de problema.