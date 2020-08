Así puedes activar el 'modo invisible' en WhatsApp

WhatsApp Web se ha convertido en una herramienta esencial en nuestro día a día. La actualización de la aplicación nos permite abrir nuestras conversaciones desde el ordenador, para así poder utilizar la plataforma sin necesidad de tener el móvil cerca. Ahora tienes la posibilidad de usar una nueva función en el formato web. Por ello, en este vídeo te mostramos cómo puedes activar el modo incógnito.

Simplemente con leer el código QR que aparece en la página inicial de WhatsApp Web, puedes conectarte a la aplicación de tu dispositivo móvil desde tu lugar de trabajo. Así, abrir los chats desde el ordenador nos permitirá ahorrar tiempo. Si estamos teletrabajando o realizando alguna gestión en la que necesitamos estar comunicados, poder contestar los mensajes rápidamente facilitará la labor.

Esto es lo que ha hecho que la aplicación se haya convertido en una herramienta primordial para el trabajo, ya que muchas empresas la han utilizado como principal medio de comunicación durante el confinamiento. WhatsApp funciona en nuestro ordenador con la misma información con la que contamos en nuestro móvil y a tiempo real, por lo que resulta ser una opción muy factible para comunicarnos. Aun así, es posible que no quieras que los demás sepan cuando estás conectado en esta plataforma, por ello, en este vídeo te contamos qué es lo que debes hacer.

La implantación del doble check azul fue una actualización muy debatida por parte de los usuarios de WhatsApp, dado que, gracias a esta funcionalidad adicional, nuestros contactos pueden ver si hemos leído el mensaje o accedido a la aplicación. Por ello, no mostrar la última conexión, si estás en línea o no permitir que los demás vean si has entrado a la conversación son opciones muy utilizadas.

WhatsApp Web ofrece, prácticamente, todas las funcionalidades que posee la aplicación para el dispositivo móvil. Aun así, en este vídeo te mostramos los pasos que tienes que seguir si quieres activar el modo incógnito para que nadie pueda ver cuando accedes a la plataforma.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR:

La última actualización de WhatsApp quiere poner freno a las noticias falsas

Problemas más comunes de WhatsApp en Android y cómo solucionarlos