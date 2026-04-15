El buscador de Google estrena app en Windows 11, así puedes instalarla

Por si no teníamos ya suficientes versiones del buscador de Google en nuestros móviles, tabletas, Chrome OS etc, ahora Windows también cuenta con su propia aplicación. No hablamos de Chrome u otro navegador, sino de una aplicación dedicada a Google y su buscador, que tiene un diseño diferente de lo habitual, y que puede tener cierta utilidad para muchos usuarios acostumbrados al ecosistema de los de Mountain View. Y es que Windows sigue siendo terreno favorable a Microsoft y Bing, ahora un poco menos.

Así puedes instalarla

La nueva aplicación de Google para Windows se puede descargar directamente desde la propia página del buscador, en este caso no hay que buscar en la tienda de la Microsoft Store, si lo haces, no la vas a encontrar. Pues bien, desde este enlace puedes descargar la aplicación, e instalarla como cualquier otra.

La nueva aplicación de Google | TecnoXplora

Una vez descargada, puedes añadir tu propia cuenta de Google para que se sincronicen servicios como Google Drive, integrados en la app. Aunque hay un detalle importante, de momento la aplicación está disponible sólo en inglés, pero es algo anecdótico, porque incluso en el modo IA puedes preguntar en español y ver respuestas en nuestro idioma o cualquier otro que hables.

¿Qué puedes hacer con esta aplicación de Google en Windows 11?

Lo primero que llama la atención es el formato nativo, que es más similar al factor de forma de la pantalla de un smartphone, vertical. Está bien para tenerlo en un lateral de la pantalla con el buscador y todas sus funciones siempre a mano. Pero en cualquier momento podemos ajustar el tamaño a nuestro antojo, con los extensores habituales en las apps del sistema operativo.

Tenemos las habituales secciones del buscador, pero eso sí, una vez que pulsamos sobre un resultado, tenemos que dar el salto a Chrome para navegar, quizás es el aspecto que menos nos gusta. Es lógico, pero al final estamos saltando de un lado a otro cuando lo normal sería seguir navegando dentro de la aplicación. En cualquier caso, es un buen punto de partida para poder acceder al ecosistema Google.

Existe un atajo para abrir la app, que es pulsar Alt y la tecla Espacio. Pero sin duda hay una función que nos parece bastante interesante, y es la capacidad para poder compartir la pantalla de nuestro PC. Junto al botón para añadir archivos tenemos uno para compartir la pantalla de nuestro ordenador. Para hacer cualquier búsqueda relacionada con ella, una vez pulsamos, podemos elegir compartir la pantalla completa, o bien determinadas aplicaciones o carpetas.

No solo podemos usarla con nuestra cuenta de Google, sino también en modo invitado, perfecto cuando se trata de un ordenador para grupos o en el trabajo. También tenemos un acceso directo a nuestro historial de búsquedas realizadas a través de la IA de Gemini. Y por supuesto hacer búsquedas desde Google Lens, seleccionando una parte o toda la pantalla de nuestro ordenador. Por lo que tenemos más opciones que nunca para poder hacer búsquedas con el buscador de Google, aunque siempre necesitaremos un navegador a mano para movernos por los resultados de las búsquedas.