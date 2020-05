Con WhatsApp hemos encontrado muchos una forma de comunicarnos de manera instantánea, y que prácticamente monopoliza nuestras conversaciones día tras día. Atrás quedaron atrás las llamadas de teléfono, algo prácticamente anacrónico y desfasado frente a las llamadas “gratuitas” y los mensajes de texto de WhatsApp. Uno de los contenidos más populares de la app de mensajería es sin duda el envío de notas de voz. Estas se han convertido en una manera alternativa de mantener conversaciones, aunque en este caso se tratan más bien de conversaciones en diferido. Unas conversaciones a través de notas de voz que tienen un límite, como ocurre con los vídeos y otros contenidos que se suelen enviar, pero ¿sabes exactamente cuál es ese límite?

Hay un máximo de megas que puede pesar el audio

Es algo importante a tener en cuenta, porque no todos los audios los podemos adjuntar en un mensaje de WhatsApp. Hay un máximo de tamaño que se puede enviar, y ese es de archivos de 64 megas, si tienes un audio que pese 65 megas la app de mensajería ya te va a devolver un error diciendo que no puedes adjuntarlo. Y no hay manera de poder cambia este ajuste en la aplicación, por lo que solo tenemos dos alternativas, o reducir el tamaño de la nota de audio o archivo de audio. O bien buscar una alternativa para enviarlo, como por ejemplo en un enlace a través de un mensaje, que a su vez nos llevará a una descarga en la nube fuera de la app.

El tamaño máximo es de 64 megas | Tecnoxplora

También existen otras alternativas, bastante mejores, en las que vamos a poder enviar los audios tras comprimir su tamaño, encajando así con los máximos que nos permite la app de Facebook. Hay una app llamada M4A Audio Compressor que es capaz de comprimir nuestros archivos de audio hasta un 90%. Con ella por tanto podemos reducir tanto el tamaño de cada archivo de audio que es posible mantener ese tope de las 64 megas con archivos de audio mucho más largos de como lo sería una nota de voz o audio de ese peso.

Comprimiendo audios | btxdev

Por tanto esta es una buena alternativa si queremos enviar archivos de audio más largos sin que ocupen a su vez más espacio o sea denegado su envío por esta razón. Por tanto como en el resto de documentos que se pueden enviar a través de WhatsApp, siempre hay límites, ya que un envío superior de datos podría suponer un mayor riesgo de colapso en los servidores de WhatsApp, si muchas personas los envían a la vez. Así que ya sabes, 64 megas son lo máximo que puedes enviar en un mensaje de voz, y siempre podrás enviar archivos con un audio más largo y respetando el peso del archivo con la app que os hemos dejado. Una app de WhatsApp que hace solo unas horas estrenaba la función de los códigos QR en su versión beta para iOS, unos códigos QR que tendrán una gran utilidad en el futuro de la app.