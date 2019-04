Cuando recibimos en casa el router de nuestro proveedor de Internet, no solemos estar muy atentos a las implicaciones que puede tener ese lugar a la hora de distribuir la señal de Internet por toda la casa. Algo de lo que no debemos sentirnos culpables, porque estas cosas normalmente las hacemos más bien por intuición que otra cosa. Pero existe una forma de elegir el mejor lugar para el router Wifi en nuestra casa, y no es en ese lugar donde normalmente te recomienda tu cuñado, no, es aquel que puede desvelarnos el uso de esta app.

Aquí podemos ver la intensidad de la señal del router | Play Store

Como es lógico no se trata de una app mágica que analiza la estructura y construcción de nuestra casa y nos dice el lugar exacto donde debemos colocar el router. Sino que nos permite analizar qué lugares de la casa cuentan con una mejor señal Wifi. Básicamente se trata de una app que analiza cuáles son los sitios donde la señal Wifi es más potente, y los canales de la red donde está menos congestionada esta. La app la podemos descargar desde la Play Store, y es un analizador de la red Wifi. Porque con ella podemos conocer cómo llega la señal de la red a los distintos lugares de la casa. Una vez que hemos instalado la app, debemos ir colocando el router Wifi de nuestro hogar en diferentes estancias, como las habitaciones, salón, cocina etc. Lo que debemos hacer cada vez que colocamos el router en uno de estos lugares, es medir la intensidad de la señal en el resto de la casa, algo que se puede hacer de forma bastante intuitiva con esta app.

Con la ayuda de esta app podemos encontrar el mejor lugar para el Router | Xiaomi Mi Router

Esta aplicación se llama Wifi Strength Meter, y como su propio nombre indica, nos invita a conocer la fortaleza del Wifi en determinados lugares de nuestra casa. Al cambiar el router de sitio, podemos ir analizando en cada habitación la fuerza de la señal que nos llega desde el este. Por tanto, si nos interesa tener más cobertura en un determinado área de la casa, pongamos de ejemplo un despacho, mediremos desde esa habitación la intensidad de la señal con esta app en los diferentes lugares que hemos elegido para probar la conexión del router. Cuando veas que desde el lugar que te interesa, esta app te muestra una mayor intensidad de señal, es que has encontrado el lugar idóneo del router para que la señal llegue lo más fuerte posible a esa habitación. Lo más sencillo sería llevar el router al lugar donde queremos tener más señal, pero muchas veces es algo que no podemos hacer por otro tipo de barreras arquitectónicas.