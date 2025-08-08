Cómo ponerle una marca a tu DNI si lo tienes que enviar por foto

Enviar una foto de tu DNI a alguien que no conoces puede suponer un riesgo. Para evitar un mal uso de tus datos, una opción sencilla es añadirle una marca de agua antes de compartirlo. Existen varias herramientas gratuitas en línea para hacerlo, como Watermark.ws,Fotor o Canva, que permiten personalizar la imagen de forma rápida.

Por ejemplo, si usas Canva, solo debes subir la foto de tu DNI y añadir un texto como Protegido o cualquier palabra o imagen que prefieras. Luego puedes ajustar la transparencia, el tamaño y la posición de la marca para que siga siendo visible pero no tape completamente los datos importantes.

Cuando termines, guarda la nueva imagen con un nombre diferente para no modificar la original. Si necesitas hacerlo directamente desde el móvil, hay aplicaciones específicas como iWatermark o PhotoWatermark que te permiten lograr el mismo resultado de forma sencilla.