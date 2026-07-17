La exposición a incendios forestales durante el embarazo perjudica a los bebés

Una nueva investigación llevada a cabo por el Centro de Estudios Demográficos (CED) de la Universitat Autònoma de Barcelona revela que la exposición a incendios forestales durante el embarazo tiene efectos negativos sobre la salud de los bebés. El estudio, publicado en la revista Perspectives Demogràfiques, identifica dos mecanismos: el estrés y la contaminación del aire por partículas finas que transporta el humo.

El trabajo utiliza datos de aproximadamente 3,4 millones de nacimientos registrados en España entre 2008 y 2021, proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Los datos incluyen todos los nacimientos registrados en municipios de más de 10.000 habitantes, lo que representa alrededor del 85% del total de nacimientos.

Uno de los efectos es que aumenta un 10% la probabilidad de bajo peso al nacer con una reducción que equivale aproximadamente al impacto de una semana de consumo de tabaco durante el embarazo. Otro efecto es un aumento de partos prematuros.

"Una respuesta integral debe abordarlos ambos, especialmente porque las consecuencias de nacer con bajo peso o de forma prematura pueden persistir a lo largo de la vida", explica la coautora del estudio, y investigadora del CED-UAB Maria Rubio-Cabañez.

Impacto de los incendios

Para medir la exposición a incendios forestales, los autores consideran la presencia de al menos un gran incendio forestal, con una superficie quemada de más de 500 hectáreas, en el municipio de residencia de la madre durante el embarazo según la información reportada por el Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales (EFFIS).

Esta medida de proximidad, basada en observaciones por satélite de la superficie quemada, pretende captar no solo la exposición a la contaminación atmosférica, sino también el estrés, los desplazamientos y las alteraciones de la vida cotidiana que caracterizan estos acontecimientos.

Para analizar el impacto de los incendios forestales sobre el nacimiento, los autores del estudio, Maria Rubio-Cabañez, investigadora del CED y de la UAB, y Risto Conte Keivabu, investigador del Max Planck Institute for Demographic Research, comparan a las madres que residían en municipios afectados por un incendio forestal durante el embarazo con las que vivían en municipios no afectados, controlando características individuales, geográficas y temporales.

Efectos en el peso de los bebés

Uno de los efectos es que aumenta un 10% la probabilidad de bajo peso al nacer. Los bebés de mujeres embarazadas que viven cerca de un gran incendio, de más de 500 hectáreas, tienen 0,4 puntos porcentuales más de probabilidad de nacer con bajo peso o de manera prematura.

"Aunque pueda parecer un incremento modesto, en una temporada virulenta de incendios, miles de mujeres embarazadas pueden estar expuestas a la vez, e incluso variaciones pequeñas se traducen en un número significativo de bebés afectados", señala Rubio-Cabañez. "Además, los bebés que nacen con bajo peso o prematuros tienen un riesgo más alto de problemas respiratorios, dificultades en el desarrollo y peor salud a lo largo de toda la vida", añade.

Sin embargo, los efectos de los incendios van mucho más allá del lugar en el que queman las llamas. El humo puede transportar partículas nocivas a centenares de kilómetros del foco del fuego y afectar a mujeres embarazadas que nunca han visto las llamas.

Los incendios forestales liberan grandes cantidades de partículas finas que penetran profundamente en el sistema respiratorio y entran en el torrente sanguíneo, provocando respuestas inflamatorias y estrés oxidativo que pueden dificultar la transferencia de oxígeno y nutrientes al feto.

La zona noroeste de España, más expuesta

La contaminación por incendios se ha distribuido de forma muy desigual por España a lo largo del periodo estudiado, y las zonas del noroeste han sido las más expuestas. Gran parte del centro y el este de España registró menos de 25 días con niveles elevados de contaminación por humo de incendios forestales, mientras que algunos municipios del noroeste, situados a sotavento de las zonas forestales con mayor riesgo de incendios del país, acumularon más de 100.

Respirar este humo durante el embarazo también perjudica a los bebés. Cuantos más días de alta contaminación por humo recibe una madre durante el embarazo, mayor es la probabilidad de que su hijo nazca con bajo peso o de manera prematura. Este efecto, igual que la proximidad al fuego, puede parecer pequeño en términos individuales, pero, aplicado a una temporada de incendios en la que miles de mujeres embarazadas pueden estar expuestas al mismo tiempo, se convierte en un problema de salud pública relevante.

Los dos mecanismos operan en momentos diferentes de la gestación: la proximidad al fuego tiene un impacto mayor en el primer y el tercer trimestres, mientras que el humo es especialmente nocivo en el segundo.

"El motivo por el que el impacto se concentra en el segundo trimestre podría estar relacionado con una reducción del crecimiento fetal derivada del daño oxidativo e inflamatorio, así como con una menor disponibilidad de nutrientes durante la fase en la que la placenta crece más rápido", destaca a SINC Maria Rubio-Cabañez. "Otra posibilidad es que la exposición al humo contribuya a acortar la duración de la gestación, lo que también puede traducirse en un menor peso al nacer".

Esto indica que un incendio no es simplemente un episodio de contaminación: el miedo y el desplazamiento que provoca afectan al desarrollo fetal de manera independiente del humo. "No medimos el nivel absoluto de estrés de cada mujer, sino el efecto adicional asociado a la exposición al incendio. Esto nos permite aislar, en la medida de lo posible, el impacto de vivir cerca de un incendio forestal del estrés cotidiano que todas las personas pueden experimentar por otros motivos", explica Rubio-Canañez.

El estudio concluye que las mujeres embarazadas deben ser tratadas como un colectivo especialmente vulnerable en las emergencias por incendio forestal, y propone integrar la salud reproductiva en los planes de emergencia, garantizar la continuidad de la atención prenatal para las madres desplazadas y emitir avisos tempranos para que las mujeres embarazadas puedan reducir su exposición al humo. "Al intensificar el cambio climático las condiciones propicias para los incendios en el Mediterráneo, las consecuencias para las generaciones futuras empiezan incluso antes de nacer", concluye la investigadora.

Referencia:

Conte, R. y Rubio-Cabañez, D. (2026). "Incendios forestales antes del nacimiento: cómo el estrés y el humo afectan la salud de los recién nacidos en España", Perspectives Demogràfiques.