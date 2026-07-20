El hallazgo de científicos españoles que podría cambiar el tratamiento de los casos de leucemia infantil de mayor riesgo

Un estudio preclínico liderado por el Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras y el Centro de Genómica e Investigación Oncológica de la Universidad de Granada (UGR) ha identificado una vulnerabilidad biológica en una de las formas más agresivas de leucemia infantil.

El estudio, publicado en la revista Blood, ha identificado un mecanismo clave en la progresión de un tipo de leucemia infantil y propone una nueva estrategia terapéutica basada en un fármaco ya aprobado para el tratamiento de otras patologías, informa el Institut Josep Carreras en un comunicado.

La investigación se centra en la leucemia linfoblástica aguda de células B con reordenamientos del gen KMTA, un subtipo que afecta principalmente a lactantes y niños de poca edad y que se asocia a tasas de recaída elevadas y a una supervivencia inferior a la observada en otros tipo de leucemia infantil.

El trabajo demuestra que la interacción entre dos proteínas presentes en la superficie de las células leucémicas tiene un papel clave en la capacidad de éstas para expandirse y mantener la enfermedad, y al bloquear este mecanismo los investigadores observaron una reducción significativa de la progresión de la leucemia y una mayor eficacia de los tratamientos convencionales.

Uno de los aspectos destacados del estudio es que este efecto se consiguió usando natalizumab, un anticuerpo monoclonal aprobado actualmente para el tratamiento de enfermedades autoinmunes como la esclerosis múltiple y la enfermedad de Crohn.

Los resultados sugieren que este medicamento podría evaluarse en un futuro como una posible estrategia complementaria para pacientes con leucemia de alto riesgo, aprovechando que se trata de un fármaco con amplia experiencia clínica y un perfil de seguridad conocido.

Tratamientos menos tóxicos

"Comprender los mecanismos biológicos que hacen que determinadas leucemias sean especialmente agresivas es esencial para desarrollar tratamientos más eficaces y menos tóxicos", ha afirmado la investigadora María Belén López-Millán, quien ha asegurado que el estudio identifica una vulnerabilidad y proporciona una base sólida para futuras investigaciones.

Los investigadores han subrayado que los resultados corresponden a una investigación preclínica hecha con muestras de pacientes, modelos celulares y animales, y que, pese a que los hallazgos son prometedores, el fármaco no se ha evaluado en pacientes con este tipo de leucemia.