Así puedes exportar todas las contraseñas de tu móvil a un archivo de Excel o Sheets

La seguridad y la privacidad de nuestros dispositivos es algo que preocupa a la mayoría de usuarios. Proteger con contraseñas robustas toda nuestra vida es importante a la vez que puede ser una tarea bastante complicada. Sobre todo, el recordar todas los usuarios y contraseñas y más todavía si se trata de contraseñas robustas. Algo que para la mayoría es casi imposible. Es por ello que es importante el uso de gestores de contraseñas, sobre todo optar por los integrados en nuestros dispositivos.

Cómo exportar tus contraseñas de forma segura

Guardar las contraseñas de forma segura no solo es importante, sino que además debemos tener la oportunidad de guardarla e incluso descargar y cambiar de ecosistema o probar una aplicación de gestión. Es por esto, que importar las contraseñas cobra sentido. Lo cual consiste en generar un archivo en el que todas estas password se almacenan en un formato csv o valores separados por comas. De forma que incluye todos los nombres de usuarios y claves.

Expotando contraseñas | TecnoXplora

Este archivo funciona como un puente entre las diferentes aplicaciones, y así evitamos copiar y pegar de forma manual todas y cada una de nuestras credenciales. De manera que después de la descarga se suele cargar o importar en el nuevo gestor de contraseñas. Exportar estos datos es una tarea de lo más sencilla, aunque el procedimiento puede cambiar dependiendo de la app o sistema que estemos usando. Aunque el proceso estándar suele ser el siguiente.

Desde el gestor de contraseña, en este caso de Google, lo haremos desde el a configuración del dispositivo, seleccionando la cuenta principal, donde buscamos la opción “contraseñas guardadas”

Desde los ajustes, a los que generalmente se accede a través del icono de la rueda dentada localiza las funciones de exportación.

Para lo que seleccionamos la opción “exportar contraseñas ” o “eliminar todos los datos” , para que una vez copiados no se sigan almacenando.

” o , para que una vez copiados no se sigan almacenando. Para que nadie más tenga acceso a nuestras contraseñas y poder exportarlas de forma segura, debemos confirmar nuestra identidad, por medio de la introducción de nuestro Pin, Contraseña o usar la huella dactilar.

Una vez hecho esto, ya tenemos el archivo que podemos descargar en la carpeta de almacenamiento local.

en la carpeta de almacenamiento local. Al hacerlo, obtendremos un mensaje de advertencia, en el que se informa de qu e “todas las personas y aplicaciones que puedan acceder al archivo descargado podrán ver tus contraseñas.” , por lo que es importante si vamos a conservar el archivo optar por la encriptación del mismo.

, por lo que es importante si vamos a conservar el archivo optar por la encriptación del mismo. Por lo que debemos tener en cuenta una serie de recomendaciones a la hora de almacenar y proteger los archivos csv con información tan sensible como esta.

Si lo que pretendemos es usar otro gestor, su uso debe ser inmediato. Y una vez hemos cumplido con el propósito de la exportación eliminarlo de forma segura. Asegurándonos de vaciar la papelera una vez hemos acabado. Para tener una copia de seguridad adicional de nuestras claves, lo más recomendable es no dejar el archivo al alcance de cualquiera. Por lo que debemos guardar el archivo en un disco duro o unidad USB, fuera de alcance de cualquiera y sin acceso a la red. Además de usar medidas de encriptado. De esta forma excepto nosotros mismos tendremos acceso a la información que contiene los archivos.