Así puedes encontrar tu móvil Android incluso si está apagado

Algo de lo más frecuente es no saber dónde hemos dejado nuestro móvil, son muchas las formas que tenemos para localizarlos. Desde usar el reloj, pulsera de actividad o incluso preguntándole al asistente de voz de nuestros altavoces inteligentes. Aunque muchos de estos métodos no funcionan si tu teléfono está apagado. Pero no te preocupes que existen varias formas de averiguar cuál fue la última ubicación en la que estuvo tu teléfono y puede que siga estando. Te contamos cómo.

Encuentra tu teléfono móvil, aunque esté apagado

Algunos usuarios tienen la oportunidad de encontrar sus móviles extraviados, aunque estén apagados. Esto no se extiende a todos ya que dependiendo de donde vivamos, la marca y modelo de nuestro dispositivo será el tiempo que lleve fuera de servicio. Gracias a la tecnología inalámbrica, podemos localizar nuestros teléfonos móviles, El gigante de la gran G pone a nuestra disposición el servicio Find My Device. Algo que podemos hacer desde cualquier dispositivo con acceso Internet, a través de su página web, siguiendo estos pasos:

Localizando dispositivos con Google | TecnoXplora

Desde el navegador, accede a la web Find My Device a través de este enlace.

a través de este enlace. Para acceder al dispositivo debes iniciar sesión en nuestra cuenta de Google. De manera que, al acceder a la aplicación a la izquierda de la ventana, encontramos un listado con todos los dispositivos en los que hemos iniciado sesión y se mantiene abierta.

Selecciona el dispositivo que quieres localizar en este momento, de los que están disponibles.

A la derecha de la ventana, en el mapa podemos ver la ubicación exacta en la que por última vez se conectó nuestro dispositivo, antes de apagarse.

Junto a este, podemos consultar los datos relativos al tiempo que ha transcurrido desde su última conexión.

Además de acceder a Google Maps y acceder a la línea de tiempo y ver los lugares por lo que ha pasado nuestro dispositivo antes de apagarse.

Desde la herramienta, podemos llevar a cabo otras acciones de seguridad como bloquear el acceso a los datos o incluso borrar y restablecerlo de fábrica si pensamos que este puede haber sido robado y no tengamos opción de recuperarlo.

Los usuarios del teléfono de Google como el Pixel 8 tiene también esta opción a través de la herramienta buscar de Google, aunque por el momento no está disponible en todos los países. Algo que se espera que llegue a todos los usuarios a finales de este año.

Otros fabricantes como Samsung, también disponen de aplicaciones similares con las que localizar sus dispositivos, aunque previamente deben haber activado la opción desde su cuenta de usuario. Por lo que las posibilidades de ubicar nuestros teléfonos aumentan considerablemente. Para tener siempre localizados nuestros dispositivos también podemos hacer uso de rastreadores Bluetooth, los cuales se conectan de forma segura a otros dispositivos cercanos, haciendo posible la localización de los mismos. Por lo que debemos adelantarnos a los acontecimientos y configurar nuestros dispositivos para poder localizarlos a distancia, en el caso que sea necesario.