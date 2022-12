Así de fácil es cambiar la carpeta de descargas en Chrome

A día de hoy, no somos pocos los que le damos un gran uso a nuestro ordenador, sobre todo cuando se trata de nuestro medio de trabajo. Las descargas se pueden convertir en algo del día a día, y lo más probable es que estés perdiendo parte de tu tiempo en ir organizando donde quieres cada elemento. Por defecto, tu equipo guarda todo en una carpeta denominada como Descargas de Chrome, la cual puede no ser la que quieras, ya que todo puede convertirse en un revoltijo en el que no encontrar lo que necesitas.

Por suerte, hay formas de cambiar este guardado automático para que así lleves todo lo que necesites al lugar que quieras de forma mucho más rápida y sencilla. Como ya sabrás, Google es el navegador más utilizado, y este guarda por defecto los archivos en la carpeta que ya te indicamos, a menos que lo cambies. Este cambio es de lo más sencillo de realizar, y te ahorrará algo de tiempo cada vez que vayas a hacer una descarga.

Cómo cambiar la carpeta de descargas en Chrome

Como te decíamos, llevar a cabo este proceso no es precisamente una tarea tediosa. Más que nada porque el mismo navegador ya tiene las herramientas para ello. Y no repercute en el funcionamiento del software, pues cuando accedes a Internet o descargas algún elemento, la velocidad es la misma, ya que tan solo vas a cambiar un parámetro en la configuración.

Usando Chrome | Foto-de-Firmbee.com-en-Unsplash

A continuación, te vamos a dejar con los pasos que debes seguir para realizar el cambio de forma fácil y segura:

Entra en Google Chrome como normalmente, y una vez que se abra la interfaz en la pantalla de tu ordenador, tendrás que pulsar en el conocido icono de tres puntos en vertical que tienes en la parte superior derecha.

Hecho esto, se abrirá un menú con diferentes opciones, de las cuales tendrás que seleccionar la denominada Configuración.

Ahora busca el apartado Descarga, selecciónalo y a continuación pulsa en Ubicación y en Cambiar.

Una vez que lo hayas hecho, se abrirá una nueva ventana en la que elegir la carpeta donde vas a querer que se guarde automáticamente los elementos que descargues de Internet.

Cuando la hayas elegido, tendrás que pulsar en Seleccionar carpeta.

Si has seguido todos los pasos habrás terminado, y lo más recomendable sería reiniciar el navegador para así asegurarte de que se han realizado los cambios.

