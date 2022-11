¿Es realmente privado el 'modo incógnito' de Google Chrome?

Cada vez son más las personas que buscan mejorar su privacidad y seguridad en la red. De hecho, a la hora de navegar por internet compartimos muchos datos personales. Aunque no seamos conscientes, hoy en día, esa información tiene un gran valor en la red y sobre todo para las empresas de marketing, que la utilizan para enviar publicidad.

Para evitar esto existen muchas herramientas y funciones que podemos usar como es el caso del 'modo incógnito' de Google Chrome. Esta forma de navegación evita que se guarde en los dispositivos nuestro historial de búsqueda y los datos que hemos completado a la hora de rellenar formularios. Para activarlo debes darle a los tres puntos que aparecen en la parte superior derecha de la página y pulsar en "nueva ventana de incógnito".

Cómo abrir Chrome siempre en modo incógnito por defecto | Cómo abrir Chrome siempre en modo incógnito por defecto

Una vez que salimos del modo incógnito se eliminan de forma automática las cookies, los permisos y la información de las webs que hemos visitado. Sin embargo, la navegación privada no es tan privada como parece, ya que no oculta nuestra dirección de Protocolo de Internet, por lo que nos pueden rastrear. Esto se debe a que no encripta nuestro dispositivo como lo haría una Red Privada Virtual (VPN).

Una vez que abrimos la pestaña de incógnito, el navegador avisa con un mensaje y advierte de que la navegación en los sitios web no se oculta en su totalidad. Por esta razón, nuestra ubicación, identidad o actividad pueden ser visibles para las páginas en las que hemos entrado, para los administradores de la red que utilicemos, para nuestro proveedor de Internet o incluso para los motores de búsqueda.

¿Te preocupa descargar archivos y que no se guarden en tu ordenador? No tienes por qué preocuparte, ya que si descargas archivos mientras navegas de forma privada estos siempre permanecen donde los has guardado.

Si quieres mantener tu privacidad y tener más seguridad puedes usar el ‘modo incógnito’, pero recuerda que no es privado en su totalidad.

SEGURO QUE TE INTERESA:

Cómo evitar que Google Chrome comparta tu ubicación con sitios web