Apple Music ya no funcionará más en estos móviles Android

No somos pocos los usuarios de móviles Android que nos hemos pasado a utilizar Apple Music. La plataforma de música nos ofrece muchas funciones que son verdaderamente interesantes, y sobre todo un precio competitivo para ofrecernos música en Alta Resolución. Pero dejando de lado estos detalles, la realidad es que ahora muchos usuarios de móviles Android se está encontrando con que Apple Music ya no va a funcionar en sus smartphones. Y os contamos exactamente por qué razón.

La razón detrás de este cambio en Apple Music

Durante muchos años, desde que Android existe, hemos visto cómo el rooteo es algo habitual, aunque hace años que el número de móviles que se rootea suele ir decreciendo a gran velocidad. Y ahora sabemos que aquellos que hayan rooteado su móvil Android no van a poder utilizar Apple Music. Y es que Apple ahora está mirando con lupa si el móvil donde se ha instalado la aplicación está rooteado.

Y en ese caso, la aplicación dejará directamente de funcionar. Y es que los usuarios de la versión beta de la app de música han comprobado que, al ejecutar la app en sus móviles rooteados, la aplicación al iniciar muestra este mensaje “Apple Music ya no está disponible para dispositivos rooteados” lo que demuestra que efectivamente la plataforma tendrá en cuenta este aspecto del móvil y si comprueba que es algo afirmativo, directamente nos quedaremos sin poder usar la plataforma en nuestro teléfono.

Rootear no es ni mucho menos sinónimo de hacer algo ilegal o de mantenerse fuera de la ley. Y es que este modo de Android que ha sido desarrollado por la comunidad a lo largo de los años, nos sirve sobre todo para personalizar el funcionamiento de nuestro smartphone, y no solo a nivel visual, sino que también permite mejorar aspectos del teléfono cruciales, para poder probar determinadas apps y funciones, o incluso para poder borrar ciertas apps que vienen preinstaladas en el móvil de fábrica y mejorar el rendimiento.

Pero parece que la época de esplendor de este método para utilizar Android ha pasado ya, y cada vez son menos los que rootean el terminal. Cada vez son más las apps que bloquean el uso de los móviles rooteados, no solo Apple Music, sino también Mensajes de Google, que ya no permite usar mensajes RCS, y no son pocas tampoco aquellas relacionadas con la banca que incluso no funcionan con móviles que simplemente han activado las opciones de desarrollador de Android, que es algo potencialmente inofensivo.

De momento es algo que pasa con la beta, y no con la versión final, pero todo apunta a que cuando esta se actualice para abrazar las mismas funciones de esta versión preliminar termine también por impedir el uso de la app de música también en nuestro móvil Android. Una pena porque el rooteo ha sido durante años fuente de innovaciones y de una manera de entender el uso del smartphone Android mucho más libre y personal. Pero los años pasan, y parece que lo de rootear ya no está bien visto.