Estas son las novedades que Android 17 estrena en tu Google Pixel

Cada vez que un fabricante anuncia el lanzamiento de una versión de su sistema operativo, solemos esperar grandes cambios, ya sea en el diseño, aplicaciones o nuevas funcionalidades. Este no es el caso de la nueva Beta 1 de Android 17 en la que esta reside en los detalles. A continuación, te contamos cómo ha cambiado.

Así ha cambiado la Beta 1 de Android 17

Aunque a simple vista no se pueden apreciar grandes cambios, esta se centra en la filosofía de diseño y en la madurez del sistema. Una nueva versión que llega con el nombre de Cinnamon Bun, la cual se caracteriza no por grandes cambios visuales, sino por la suavidad, la cual se traduce en una eliminación del ruido visual de nuestras pantallas.

Así ha cambiado Android 17 | TecnoXplora

Esta nueva versión, la cual ya está disponible para los teléfonos Pixel de Google compatibles, desde el Pixel 7 hasta el recién llegado Pixel 10, siempre y cuando nos hayamos unido al programa beta de Android.

Lo que más llama la atención quizás sea la compactación de los menús de ajustes. Cediendo los espacios en blanco generosos en los que se facilitaba el toque, un espacio más comprimido en el que se encuentra el equilibrio y haciendo el entorno más sofisticado. Lo que se consigue reduciendo la altura vertical de los menús, permitiendo ver más opciones sin sacrificar la usabilidad. Lo cual representa un cambio funcional además de estético, reduciendo el tiempo de interacción del usuario, dejando a la vista las opciones básicas sin necesidad de hacer scroll infinito.

También nos ofrece un aspecto mucho más pulido con los cambios que se han producido en la infografía. Algo que podemos apreciar es el cambio de los tres puntos del control de volumen por un icono mucho más trabajado. De manera que estamos frente a un sistema mucho más visual. Lo mismo sucede con los iconos del indicador de ubicación, el cual se ha oscurecido, o el icono del brillo. Lo que permite un mayor contraste y mejora la legibilidad. Unos detalles que quizás hayan pasado desapercibidos por los usuarios, pero que le dan un aspecto mucho más cuidado.

Uno de los cambios más significativos es la integración de forma más orgánica de Gemini. Con una animación, desplazando desde la esquina, podremos invocar al asistente, a diferencia. Lo cual evidencia que ya no se trata de un módulo externo al sistema, sino que se ha convertido en una capa necesaria para la interacción. Un cambio con el que se persigue entrenar nuestra memoria muscular, para que con un simple gesto tengamos acceso a la asistencia inteligente que nos ofrece. Añadiendo a la navegación básica del sistema.

Una actualización cuya pretensión es consolidar la experiencia de usuarios, la cual dota de coherencia al sistema. Ofreciendo una experiencia mucho más fluida y sin fricciones. Huyendo en parte de la saturación de funcionalidades poco productivas y minimizando las para conseguir un entorno mucho más puro en el que se optimiza su uso.