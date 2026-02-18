El Google I/O ya tiene fecha oficial, ¿qué esperamos de la cita más esperada de Google?

Si eres un amante de la tecnología, una de las principales señales de que la primavera y el buen tiempo se acerca es el anuncio oficial de la conferencia de desarrolladores de Google. El I/O es a los de Mountain View lo que el WWDC a Apple, un lugar de encuentro de toda la comunidad que desarrolla para sus ecosistemas. Y también es la oportunidad para los fabricantes de anunciar grandes novedades, generalmente de software, pero a veces también con nuevos dispositivos de hardware.

¿Cuándo se celebra?

Ha sido el propio Sundar Pichai quien ha compartido en redes sociales el anuncio del nuevo Google I/O 2026, que se celebrará el próximo 19 de mayo, al menos la conferencia inicial, que es en la que conoceremos todas las novedades de Google, tanto a nivel de software como de hardware. Aunque después el I/O proseguirá a lo largo de toda la semana para entrar más en detalle en todas las novedades que genere el ecosistema de software de Google.

¿Qué podemos esperar de esta cita?

Hace tres o cuatro años el I/O era el lugar donde conocíamos la nueva versión de Android, en este caso será también así, con especial atención a Android 17, que hace solo unos días ha echado a andar en los Google Pixel. Será entonces cuando se presente en sociedad, se destacan sus grandes novedades y la beta estable se extienda a más usuarios.

Pero una vez más se espera que, como en las últimas ediciones, la IA sea la gran protagonista, relegando al propio Android y al hardware a un segundo plano. Cada año Google apuesta más por su IA y presenta nuevas funcionalidades, que en esta ocasión esperamos que también sean protagonistas.

Sobre el hardware, no está muy claro qué podría llegar, pero si algo creemos que puede estrenarse entonces, sería una nueva oleada de productos de Google Home. Como pantallas inteligentes, cámaras, timbres, altavoces basados en Gemini, con un mayor potencial para interactuar con la IA generativa de una manera más natural.

Creemos que, en caso de que haya nuevo hardware en la conferencia, pase por ese tipo de dispositivos. Ya que si precisamente ahora se están lanzando los Google Pixel 10a, y se esperan los Pixel 11 para el próximo verano, no queda otra alternativa que optar por ese tipo de lanzamientos, obviamente. Así que lo que esperamos es sin duda una nueva puesta de largo de la IA más espectacular, con nuevos modelos de lenguaje de Gemini, más sofisticados, y una mayor interacción con el ecosistema de Google, que eso sí, necesita de más dispositivos para extenderse sobre todo por nuestros hogares.

Así que una vez más será una ocasión perfecta para conocer las novedades alrededor del software de Google, que cada vez es más poderoso, hasta el punto de que está influyendo a otros fabricantes, como Apple, que han optado por utilizar Gemini para alimentar a su nuevo Siri, que se espera para los próximos meses, por lo que es seguro que Apple doblará la apuesta en este sentido.