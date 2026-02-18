¿Ha desaparecido la cronología de tu móvil? Así puedes recuperarla

Una de las funcionalidades de Google Maps más valoradas por los usuarios quizás sea la cronología, antes conocida como historias de ubicaciones. Además de ser una potente herramienta de geolocalización, se trata de un diario digital en el que podemos consultar dónde y cuándo hemos visitado un lugar. De manera que podremos recordar todos aquellos detalles que se nos han olvidado. Donde acceder a recuerdos acumulados durante años, perderlos puede hacernos entrar en pánico. Aunque antes podemos llevar a cabo estas comprobaciones.

Comprueba si ha desaparecido tu historial, así puedes recuperarlo

Las últimas actualizaciones en las políticas de almacenamiento y privacidad de Google han hecho que desaparezcan a primera vista las turas y recuerdos guardados en el pasado, y que nos encontremos con un mapa en blanco. Antes de dar estos recuerdos por perdidos, debemos llevar a cabo una serie de comprobaciones. Uno de los cambios implementados y que no ha sido del agrado de los usuarios es pasar la copia de seguridad de la cronología de la nube a los propios dispositivos. Con esto se consigue una mayor privacidad, aunque el riesgo de pérdida aumenta considerablemente. Para comprobarlos, solo debemos seguir los siguientes pasos.

Recuperando cronología en Google Maps | TecnoXplora

Desde la app de Maps .

. Pulsa sobre la foto de perfil para acceder a los ajustes.

para acceder a los ajustes. En el listado encontramos la opción “ cronología ”

” En la parte superior derecha de la pantalla encontramos el icono de la nube.

Si el icono muestra una nube tachada, indica que la copia de seguridad está desactivada.

Por lo que los datos antiguos no están sincronizados.

Pulsa sobre esta para activarla.

Si la nube no está tachada, puede que los datos existan, pero no se hayan descargado al dispositivo actual. Pudiendo forzar la importación del historial antiguo.

Otro de los aspectos que debemos vigilar es el del “auto-eliminado”, lo que supone no que los datos no se hayan guardado, sino que han sido eliminados. Un cambio en la configuración predeterminada. Pasando de ser un historial infinito a estar limitado a los últimos tres meses. Podemos comprobarlo de la siguiente forma.

Desde el apartado “ cronología ”, entra en los ajustes pulsando sobre el icono de los tres puntos en la esquina derecha.

”, entra en los ajustes pulsando sobre el icono de los tres puntos en la esquina derecha. En este apartado encontramos la opción “eliminar cronología automáticamente”

Pulsa en este y comprueba las opciones seleccionadas.

Si quieres conservar todos tus movimientos, solo tienes que seleccionar la opción “no eliminar automáticamente”.

Si esto no funciona, tendrás que revisar tu correo electrónico en busca de respuestas. Ya que Google envió una serie de notificaciones. En los que contenían enlaces y botones para confirmar si querías mantener tus datos. De manera que, si accedes a estos correos, pues confirma si la eliminación fue definitiva o existe un enlace de recuperación. Recuperar nuestros datos antiguos no siempre es posible si su eliminación fue total, pero siempre podemos intentarlo, además de cambiar los ajustes para que a partir de ahora no suceda.