Añade canciones que cazas con Shazam automáticamente a tus playlist de Spotify

Shazam es sin duda a los caza canciones lo que es Spotify a las plataformas de música en streaming, sencillamente el referente. Eso es lo que ha conseguido esta app, que ahora es propiedad de Apple, pero que sin duda se ha popularizado por ser la que más canciones caza en todo el mundo. Esta app es capaz de saber lo que suena a nuestro alrededor incluso en las situaciones más inverosímiles. Pero además de eso, es muy útil, porque desde hace tiempo nos permite hacer algo que nos encanta a aquellos que además escuchamos música en Spotify con una suscripción, añadir las canciones que caza Shazam a una playlist en nuestra cuenta de Spotify.

Así puedes hacerlo

Es una función que como decimos no es nueva, pero en algunos casos con el estrés del día a día se nos puede pasar perfectamente. De hecho si hacemos un Shazam, lo más normal es que estemos en algún lugar donde no tenemos acceso por tiempo o por la razón que sea. De hecho Shazam no es una app en la que entremos mucho después de haber cazado la canción, por aquello de que no es el lugar precisamente donde vamos a reproducirla. Lo más cómodo es cazarla y encontrarla después en una playlist de Spotify, para no tener que estar perdiendo tiempo buscándola, que a veces puede convertirse en un auténtico calvario.

Aquí podemos sincronizar ambas cuentas | Tecnoexplora

En cualquier caso, esta función de Shazam viene al rescate, y es muy sencilla de utilizar. Para ello debemos entrar en la app, y en la pantalla principal pulsar sobre la tuerca que vemos en la parte superior izquierda. Lo primero que encontraremos será precisamente un apartado de streaming, donde nos proponen conectar Shazam con nuestra cuenta de Spotify. Es ahí precisamente donde debemos pulsar para poder conectar ambas cuentas y poder acceder a esa función de añadir las canciones cazadas. Una vez que pulsamos, debemos introducir nuestros datos de identificación en la app de streaming de música. Cuando los hemos introducido, automáticamente le habremos dado permiso a Spotify para crear una nueva playlist dentro de nuestras listas de playlist. Esta se llamará “Mis pistas de Shazam” y será ahí el lugar donde se añadirán todas y cada una de las canciones que cacemos con Shazam. De esta manera no tenemos que buscarlas, y podemos escucharlas de manera instantánea allá donde nos encontremos. Al poder descargar la playlist, es posible llevarnos esas canciones también a cualquier lugar aunque no tengamos conexión.

Por tanto, no se nos escapará ninguna canción. Por supuesto siempre le puedes cambiar el nombre a la playlist y personalizarla para que no sea el mismo que asigna Shazam. Con Shazam tampoco se nos escapan, pero la verdad es que es más molesto tener que estar entrando antes en Shazam y copiando el nombre de la canción o el artista y buscarlo después en Spotify, algo por lo que muchas veces terminamos por no entrar en Shazam y olvidando las canciones que hemos venido cazando en los últimos meses, pero eso ya es historia gracias a este sencillo truco.