Sin duda es una de las principales utilidades que nos ofrecen los altavoces inteligentes, la posibilidad de controlar diferentes aspectos del hogar conectado. Las bombillas inteligentes se han convertido en un accesorio cada vez más común en nuestros hogares, sobre todo teniendo en cuenta que su coste es cada vez menor, y por tanto es más probable que tengamos diferentes colocadas en distintas zonas de la casa. También existen interruptores de pared que se conectan a la red, y que pueden ser controlados también desde tu altavoz Amazon Echo. Da gusto utilizarlas salvo cuando por alguna razón que no alcanzamos a entender, dejan de funcionar.

¿Qué hago si no me hace caso Alexa?

Es algo bastante común, que de repente lo que funcionaba como un reloj, el encender y apagar las luces con el altavoz, deja de ser funcional. Pero todo suele tener su explicación, y en este caso pueden ser distintos factores los que contribuyan a que el dispositivo no funcione correctamente. Estos dispositivos suelen fallar por dos motivos principalmente, problemas en la conexión, o bien por conflictos en la denominación que tienen dentro de nuestro hogar conectado. Por tanto son dos los caminos que podemos recorrer para intentar que las cosas vuelvan a su cauce.

Nuevo Amazon Echo de tercera generación | Amazon

Prueba a comprobar la conexión

Parece algo obvio, pero hay veces que la configuración de la red puede haber cambiado y afectar al funcionamiento de estos dispositivos. Una bombilla inteligente o un interruptor normalmente se conectan a la red Wifi, y desde ahí con el altavoz. Por lo tanto debemos comprobar lo siguiente para tener la certeza de que no es otro el problema.

Comprueba que la red a la que está conectada la bombilla o interruptor sea la misma, normalmente a la red de 2.4GHz de tu router. Si están en distintas redes, es imposible que se comuniquen. Si están en la misma conexión, comprueba que el dispositivo aparezca en la lista dispositivos conectados en la app de Alexa. Si no es así, debes añadirlo de nuevo, mira las instrucciones de la bombilla o interruptor, porque habrá una combinación de teclas / interruptores para colocarla en un modo que sea reconocido de nuevo por Alexa.

Comprueba el nombre de los dispositivos

También dentro del apartado de dispositivos de tu dispositivo Alexa puedes comprobar todos aquellos que se encuentran conectados al altavoz. Y puede ocurrir que al hacerlo comprobemos que son varios los nombres que le hemos dado a un mismo dispositivo. Eso puede confundir al altavoz, que al contar con dispositivos duplicados tenderá a no hacernos caso. Eliminar las denominaciones que no utilices, o borrar todas y crea nuevas denominaciones con las que estés realmente familiarizado. Verás como el altavoz Amazon Echo vuelve a entenderte y no hay problema alguno en activar los diferentes dispositivos con la voz. Este sistema funciona muy bien, hasta que sin darnos cuenta, por nuestra culpa o la de otros que también tocan en la app de Alexa, nos encontramos con incompatibilidades, que como veis, son fáciles de resolver.