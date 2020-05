La plataforma de streaming de música es sin duda la más utilizada en el planeta, millones de usuarios escuchan todos los días millones de canciones que se encuentran principalmente en sus listas de reproducción, o lo que es lo mismo, la librería. Esta librería para algunos tiene un tamaño enorme, difícil de abarcar, tanto que hasta ahora Spotify limitaba su tamaño, algo que había sido el centro de todas las críticas de los usuarios a la plataforma. Ahora esos límites desaparecen para regocijo de muchos usuarios que cuentan con ingentes cantidades de canciones en la plataforma.

Ya no hay límites al tamaño de la librería de canciones

Como sabéis, las playlist o listas de reproducción son el principal vehículo para poder almacenar en nuestros dispositivos la música que nos gusta, la principal forma de ordenar esa música para tenerla siempre a mano. Pues bien, hasta ahora podíamos tener hasta un total de 10.000 canciones almacenadas en la biblioteca de Spotify. Esta era lo suficiente para la mayoría de usuarios, que con ese límite podía guardar decenas de listas de reproducción. Pero siempre hay quienes quieren más, y estos han hecho conseguido que su voz se escuche a lo largo de estos últimos años y salirse con la suya.

Spotify | Photo by NeONBRAND on Unsplash

Eso es lo que ha comunicado hoy oficialmente Spotify, que ha anunciado que elimina el límite de las 10.000 canciones en la biblioteca, y que se podrán guardar tantas canciones como queramos a partir de ahora sin límite alguno. Para añadir música a una lista de reproducción podemos hacerlo expresamente guardándola en alguna de las listas existentes, o pulsando sobre el botón “me gusta” cuando reproducimos la canción. Ahora no hay límite ninguno para hacerlo, por lo que aquellas personas que acumulan cantidades ingentes de canciones, como puede ocurrir con muchos profesionales del mundo de la música y la producción, ya no tienen por qué preocuparse eligiendo qué canciones se sacrifican o no de sus listas.

Eso sí, hay un límite que sí se mantiene, y es el del número máximo de canciones que podemos tener descargadas para poder escucharlas sin conexión. Estas siguen siendo 10.000 canciones, por lo que si llegamos a ese tope seguiremos viendo el mensaje de que nuestra biblioteca está llena. Llaman la atención estos límites en la aplicación de música, ya que su competencia, como es Apple Music, no cuenta con ellos, y nos permite guardar todo lo que queramos en la circunstancia que sea. Por tanto en este aspecto Spotify sigue estando por detrás de la app de Apple, que en solo unos pocos años ha conseguido recortar ampliamente la diferencia respecto de la app de música de los de Cupertino. En cualquier caso es de agradecer el paso dado por Spotify, porque como suele decirse, más vale tarde que nunca, y eso es lo que ha hecho ahora la plataforma, acabar tarde con este límite, ahora solo falta el de las canciones descargadas en los diferentes dispositivos compatibles.