¿Quién quieres que gane el ARUSOROS de la semana?

PERRO. EL PERRO NO QUIERE QUE LE CORTEN EL PELO Y BOICOTEA A LA PELUQUERA.- Una peluquera canina intenta cortarle el pelo a un perro. El animal, cuando la chica se acerca a él de frente, se da la vuelta y le da la espalda. Repite este movimiento siempre que ve a la peluquera acercándose con las tijeras.

NIÑO. EL NIÑO NO ES MUY HÁBIL.- Un niño, aburrido, decide subirse a un mini muro. Cuando salta, no calcula correctamente la posición del pie y este le resbala, provocando que caiga de cara y se precipite hacia el suelo. Por suerte, la altura no era considerable y el niño tan solo tuvo un par de rasguños del impacto.

GLOBOS. NO HA SUJETADO BIEN LOS GLOBOS.- Un vendedor ambulante de globos trata de entrar hacia una tienda. Para ello, deja sus globos a un hombre en la entrada del establecimiento. Pero, al dárselos, éste no coge bien el soporte, y los globos salen volando. El hombre parece no darse cuenta, hasta que, pasados unos segundos, ve cómo no hay ningún globo cerca.

EXCURSIÓN. BONITA EXCURSIÓN POR EL LAGO.- Dos jóvenes están en un barco con aparente normalidad. Pero de repente, una de las partes de la embarcación (las vallas de seguridad) se rompe, lanzando a ambos hacia el agua.

LORO. EL LORO NO ESTÁ PARA JUEGOS.- Al loro no le gusta el pollito de juguete que va andando por la cocina, así que lo coge con el pico y lo lanza al suelo desde lo alto de la encimera.

MOTO. PIERDE LA MOTO EN PLENA RUTA.- Un piloto de motocross ha perdido de esta forma que veis su moto. Sube una pendiente montañosa a pie con la moto al lado, le da gas sin querer y la acaba mandando barranco abajo.

MÚSICO. EL COMPONENTE DE LA BANDA BOSTEZA… Y DESAPARECE COMPLETAMENTE.- Durante el espectáculo de una artista, un componente de la banda parece estar un tanto aburrido. Tras un bostezo, el hombre trata de recolocarse su asiento. Accidentalmente, al moverse, el músico se desequilibra y cae hacia fuera del escenario.

BOCINA. POLICÍA CASTIGA A CONDUCTORES QUE TOCABAN LA BOCINA A PROBAR SU PROPIA MEDICINA.- En Karnataka, la India, la policía de tráfico “castiga” a los conductores que tocan la bocina dándoles a probar su propia medicina. Este conductor de autobús es obligado a ponerse delante del vehículo, con la cabeza pegada a él, mientras el policía toca la bocina.

PALOMITAS. EXPLOTA MÁQUINA DE PALOMITAS EN JAPÓN.- En Japón, numerosas personas están esperando para comprar palomitas. De repente, una columna de humo empieza a salir de la máquina. El vendedor intenta arreglar la palomitera casera que ha fabricado pero esta acaba explotando.

MADRE. LE PIDE A SU MADRE QUE HABLE BIEN.- La mujer está intentando decirle algo a su hijo pero se bloquea al hablar. El niño de repente empieza a imitarla haciendo ver que se bloquea hablando y le dice: “Habla bien mujer”.