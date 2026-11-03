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¿Qué vídeo quieres que gane los Zascas de la semana?
¡Llega el momento de votar el ganador de los ZASCAS de la semana! 6 candidatos a ser elegido como el mejor vídeo. ¿Cuál quieres que gane?
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El sábado votaremos ZASCAS. Estas son las opciones:
- Leo Harlem y los bares de especialidad
- Oliva Sinhache y lo oscuras que son las series
- La Mary, a la persona que se hace pasar por ella en redes sociales
- Thinking in Black y los trabajos grupales
- Coral González, una abuela, habla sobre si nieto participará en algunos altercados
- El Padre Adam, sobre todas las religiones
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