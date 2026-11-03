¿Qué vídeo quieres que gane los Zascas de la semana?

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¡Llega el momento de votar el ganador de los ZASCAS de la semana! 6 candidatos a ser elegido como el mejor vídeo. ¿Cuál quieres que gane?

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El sábado votaremos ZASCAS. Estas son las opciones:

- Leo Harlem y los bares de especialidad

- Oliva Sinhache y lo oscuras que son las series

- La Mary, a la persona que se hace pasar por ella en redes sociales

- Thinking in Black y los trabajos grupales

- Coral González, una abuela, habla sobre si nieto participará en algunos altercados

- El Padre Adam, sobre todas las religiones

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Las 6 de laSexta

  1. Puente llega a su comparecencia de la tragedia de Urda entre desmentidos de expertos y la investigación técnica en marcha
  2. Muere el delantero del C.D. Tenerife Jesús de Miguel
  3. Ni la vivienda, ni la fuerza del amor, ni el uso de la IA: la tragedia voltea la campaña con un PSOE desplomándose en las encuestas
  4. La Policía desaloja la acampada de Sol tras anunciar algunos organizadores que preparan su mudanza a los barrios
  5. Trump llega al cierre de campaña de las 'midterms' con una posible debacle electoral e Irán de fondo
  6. Hay 300 equipos de refrigeración expuestos a ciberataques en España y los expertos urgen a revisar su vulnerabilidad