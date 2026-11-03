¿Qué vídeo quieres que gane los Zascas de la semana?

¿Qué vídeo quieres que gane el Zasca?

¡Llega el momento de votar el ganador de los ZASCAS de la semana! 6 candidatos a ser elegido como el mejor vídeo. ¿Cuál quieres que gane?

El sábado votaremos ZASCAS. Estas son las opciones:

- Leo Harlem y los bares de especialidad

- Oliva Sinhache y lo oscuras que son las series

- La Mary, a la persona que se hace pasar por ella en redes sociales

- Thinking in Black y los trabajos grupales

- Coral González, una abuela, habla sobre si nieto participará en algunos altercados

- El Padre Adam, sobre todas las religiones

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