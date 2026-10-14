¿Qué vídeo quieres que gane los ZASCAS de la semana?

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¡Llega el momento de votar el ganador de los ZASCAS de la semana! 6 candidatos a ser elegido como el mejor vídeo. ¿Cuál quieres que gane?

¿Qué vídeo quieres que gane el ZASCA de la semana? ¿Qué vídeo quieres que gane el Zasca?Aruser@s

El domingo votaremos ZASCAS. Estas son las opciones:

  • DANI MATEO A IÑAKI LÓPEZ
  • LA SEÑORA DE CABO VERDE A LOS QUE LE CRITICAN
  • ALBERTO GUZMÁN A ALMODÓVAR
  • IBAI Y EL CHOCOLATE

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  3. Visita de los reyes a Ceuta y Melilla, en directo | Los reyes llegan a Melilla y se dan un nuevo baño de masas en la Plaza de España
  4. El Tribunal de Cuentas amnistía a Puigdemont, Junqueras y a otros 33 encausados por gastos del procés
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  6. El papa León XIV pasa una noche tranquila en el hospital tras ser operado de un cáncer de pulmón