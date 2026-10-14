¿Qué vídeo quieres que gane los ZASCAS de la semana?

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¡Llega el momento de votar el ganador de los ZASCAS de la semana! 6 candidatos a ser elegido como el mejor vídeo. ¿Cuál quieres que gane?
El domingo votaremos ZASCAS. Estas son las opciones:
- DANI MATEO A IÑAKI LÓPEZ
- LA SEÑORA DE CABO VERDE A LOS QUE LE CRITICAN
- ALBERTO GUZMÁN A ALMODÓVAR
- IBAI Y EL CHOCOLATE
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