¡vota!
¿Qué vídeo quieres que gane los ZASCAS de la semana?
¡Vota!
¿Qué vídeo quieres que gane los ZASCAS de la semana?
el sábado votaremos ZASCAS. Estas son las opciones:
- MARIO SÁNCHEZ (@SEFIFOOD) Y EL CAMPEONATO DE ESPAÑA DE TORTILLAS
- UNA MADRE A SU HIJA SOBRE EL AMOR
- EL ESPECTADOR A RAMÓN GARCÍA Y GLORIA SANTORO
- JOSÉ GARRÁN SOBRE LAS DISCUSIONES CON LAS MADRES
- JUAN Y MEDIO AL INVITADO QUE ESTÁ PASADO DE PESO
- EL PADRE ADAM Y BUSCAR HOMBRES MAYORES
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