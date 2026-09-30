¿Qué vídeo quieres que gane los ZASCAS de la semana?

¿Qué vídeo quieres que gane el Zasca?

¡Llega el momento de votar el ganador de los ZASCAS de la semana! 6 candidatos a ser elegido como el mejor vídeo. ¿Cuál quieres que gane?

El domingo votaremos ZASCAS. Estas son las opciones:

- Chicote, a la cocina que parece un pozo de mierda

- María Galiana y su papel en Cuéntame

- Juan y Medio, a la pareja

- La mujer del pueblo, a su marido

- Un espectador, cuando le llaman Ramón García y Gloria Santoro

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