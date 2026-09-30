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¿Qué vídeo quieres que gane los ZASCAS de la semana?
¡Llega el momento de votar el ganador de los ZASCAS de la semana! 6 candidatos a ser elegido como el mejor vídeo. ¿Cuál quieres que gane?
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El domingo votaremos ZASCAS. Estas son las opciones:
- Chicote, a la cocina que parece un pozo de mierda
- María Galiana y su papel en Cuéntame
- Juan y Medio, a la pareja
- La mujer del pueblo, a su marido
- Un espectador, cuando le llaman Ramón García y Gloria Santoro
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