Ahora

¡Vota!

¿Qué vídeo quieres que gane los ZASCAS de la semana?

¡Llega el momento de votar el ganador de los ZASCAS de la semana! 6 candidatos a ser elegido como el mejor vídeo. ¿Cuál quieres que gane?

¿Qué vídeo quieres que gane el ZASCA de la semana? ¿Qué vídeo quieres que gane el Zasca?Aruser@s

¡Vota!

¿Qué vídeo quieres que gane los ZASCAS de la semana?

Ver resultados

El domingo votaremos ZASCAS. Estas son las opciones:

- Chicote, a la cocina que parece un pozo de mierda

- María Galiana y su papel en Cuéntame

- Juan y Medio, a la pareja

- La mujer del pueblo, a su marido

- Un espectador, cuando le llaman Ramón García y Gloria Santoro

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido

Las 6 de laSexta

  1. El Gobierno publica el primer decreto de vivienda y retrasa al jueves la publicación del segundo: consulta aquí todas las medidas
  2. La acampada de Sol cumple su cuarta noche decidida a continuar presionando
  3. "Me pusieron bridas, me amordazaron, me pegaron y me tiraron por un terraplén": Amnistía Internacional denuncia torturas de militares a personas migrantes en Ceuta
  4. La ultraderecha prohíbe colocar en un pueblo alemán más 'stolpersteine', los adoquines conmemorativos de las víctimas del nazismo
  5. El primer ministro británico, Andy Burnham, no descarta estudiar un futuro reingreso de Reino Unido en la UE
  6. El apuñalamiento de un piloto a otro en pleno vuelo provoca el desvío a Arabia Saudí de un avión con destino a Israel