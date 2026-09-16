¿Qué vídeo quieres que gane los ZASCAS de la semana?

¿Qué vídeo quieres que gane el Zasca?

¡Llega el momento de votar el ganador de los ZASCAS de la semana! 6 candidatos a ser elegido como el mejor vídeo. ¿Cuál quieres que gane?

El cura de Valpedeñas

El sábado votaremos ZASCAS. Estas son las opciones:

- Pilar Vidal, a Nuria Roca: "Pedí que me pusieras a un tío bueno al lado, no a tu marido".

- Leo Harlem, a las opiniones de los restaurantes.

-Carmen Lomana, a los Pantoja y los Ubrique.

-Jorge Fernández, a Sonsoles por el rato de espera.

-Ramonchu y las sordas de la grada.

-El cura de Valdepeñas, a Pedro Sánchez y la Iglesia.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido