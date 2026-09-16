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¿Qué vídeo quieres que gane los ZASCAS de la semana?
¡Llega el momento de votar el ganador de los ZASCAS de la semana! 6 candidatos a ser elegido como el mejor vídeo. ¿Cuál quieres que gane?
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El sábado votaremos ZASCAS. Estas son las opciones:
- Pilar Vidal, a Nuria Roca: "Pedí que me pusieras a un tío bueno al lado, no a tu marido".
- Leo Harlem, a las opiniones de los restaurantes.
-Carmen Lomana, a los Pantoja y los Ubrique.
-Jorge Fernández, a Sonsoles por el rato de espera.
-Ramonchu y las sordas de la grada.
-El cura de Valdepeñas, a Pedro Sánchez y la Iglesia.
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