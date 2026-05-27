¿Qué vídeo quieres que gane el Zasca de la semana?

¡Llega el momento de votar el mejor ZASCA de la semana! Cinco candidatos a ser elegido como el mejor vídeo. ¿Cuál quieres que gane?

El sábado votamos los ZASCAS. Estas son las opciones:

ALBA CARRILLO A IÑAKI, EL EX DE ROSA LÓPEZ.- En “El Sótano Club” de Ten: “Yo he conocido al novio y qué maravilla, qué mojón te has quitado, Rosa”.

CARLOS BOYERO y LA ÚLTIMA PELÍCULA DE LA SAGA DE STAR WARS. En “La VEntana” de la CAdena SER: “En el taxi me planteaba: “Carlos, tu vida es un fracaso si tienes que venirte a Pozuelo para ver una película que se llama El Mandaloriano y Grogu”. O sea, ¿qué he hecho yo para merecer esto?”.

IÑAKI URRUTIA A LOS FESTIVALES INFANTILES.- En Kiss Fm: “Vamos a quitarnos las caretas. ¿Conocéis a alguien que vaya a una gala de graduación o un festival infantil de colegio y diga, "Oh, tengo unas ganas locas. A ver si este año vuelve a salir el del violín que el año pasado tocó la banda sonora entera de 'La lista de Schindler'. Oh, qué bonito fue." Nadie. Esos festivales navideños infantiles donde los padres van obligados, obligados a comerse 2 horas 35. ¿De qué? De tu hijo, porque el resto de niños te importan un mojón”.

EL PADRE PISTOLAS A LOS MATRIMONIOS.- “¿Para qué se casan? Aguanten vara. Señoras, se casan, pues aguanten los pedos, lo apestoso, lo borracho, lo huevón. Señores, quieren vieja, pues aguanten a su vieja. Te casaste, cabrón, pues mantenla. Que ya se acabó, pues ya te la acabaste, güey. Ahora aguántate. Los chismes, los celos, ¿para qué chingados te casas?”

EVA SORIANO A LOS QUE CRITICAN A LOS INTENSOS.- En Cuerpos especiales (Europa FM): “Nos critican a los intensos y no lo voy a permitir…Te dicen: “No, es que deberías enamorarte más despacio”. ¡Perdóname! Enamorarte es de las pocas cosas gratis que quedan en la vida así que enamórate rápido, vuélvete loca y no vayas a terapia. Haz las cosas intensas…Y tu, con esa actitud de mierda que tienes ante la vida, no eres misterioso. Lo que eres eres Mr. Soso”.

¡Vota por tu vídeo favorito!

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.