¿Qué vídeo quieres que gane el Zasca de la semana?

¡Llega el momento de votar el mejor ZASCA de la semana! Cinco candidatos a ser elegido como el mejor vídeo. ¿Cuál quieres que gane?

El domingo votamos los ZASCAS. Estas son las opciones:

LOMANA A LOS HOMBRES MAYORES.- En Vanitatis: "¿Pero todos los días meter a alguien en mi casa? Yo ya no. Es imposible. Además a mí los hombres mayores no me gustan. ¿Qué hago yo con un anciano en mi casa?"

JUAN DEL VAL A TOP GUN Y AL ENTRECEJO DE TOM CRUISE.- En "La Roca": "No es mala. Es horrorosa. Hay una cosa en Top Gun que la gente tiene que ver con detenimiento, que es el entrecejo de Tom Cruise. Es un tipo que no puede ser más guapo, pero de repente tú estás viendo la la película- que es espantosa. No puedes aguantarla. Es espantosa - y de repente empiezas a mirar y dices, pero qué es unicejo, pero unicejo.

EL PADRE ADAM A LOS QUE DICEN QUE TIENEN MUCHOS AMIGOS.- "Cuánta gente estúpida viene y dice, 'Yo tengo muchas amigas'. La Biblia dice, el único amigo que tienes es Dios. Es el único amigo fiel. Las únicas amigas que tienes son tus dos chichis. Hmm. Porque están bien pegadas a ti. Tus dos nalgas porque te aguantan los pedos. Toda la demás gente, toda, es traicionera y te meten el puñal".

ALBA CARRILLO EXPLOTA CONTRA MARÍA PATIÑO.- En "El sótano club" de TEn: "Ella no ha sido muy generosa con Inés Hernand y no ha sido muy generosa con otras personas. Entonces, por favor, no tocadme los cataplines,..No es esa santa que tal. No ha sido tan generosa… Y Alberto (Guzmán, su compañero en el programa), vamos a tener al final un problema tú y yo. No me jodas, que te estoy defendiendo, no me... ya no hablo más, porque estoy hasta los huevos de defender a gente que luego a mí me deja... Y ya está, punto, ya está. Ya no digo nada más, porque al final es que otra vez vuelvo yo a estar aquí en la puñetera mierda".

JUAN Y MEDIO A UNA MUJER DEL PÚBLICO QUE QUIERE SER MADRE "SI VA A FÁTIMA…".- Juan pregunta si alguna mujer del publico ‘en edad de merecer’ quiere ser madre, junto al invitado. Alguna levanta la mano, pero ya tiene una edad: "ahí hay una señora, pero no corre peligro, tiene una edad en la que ya, señora, en fin, siempre se puede ir a Fátima, pero que lo veo complicado". ¡Vota por tu vídeo favorito!

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