¿Qué vídeo quieres que gane el Zasca de la semana?

¡Llega el momento de votar el mejor ZASCA de la semana! Cinco candidatos a ser elegido como el mejor vídeo. ¿Cuál quieres que gane?

El sábado votamos los ZASCAS. Estas son las opciones:

WYOMING A LA DURACIÓN DE LA ENTREVISTA DE FLORENTINO CON PEDREROL "FLORENTINO CALLA COÑO".- Wyoming, al ver que Florentino se había alargado en la entrevista con Pedrerol, comienza así "El Intermedio": "Gracias. Buenas noches. Bienvenidos todos Al Intermedio cuando son exactamente las 21:54…Florentino, calla, coño. Joder".

ALBACARRILLO EXPLOTA CONTRA BENITA.- En "El Sótano" de Ten: "Te voy a decir una cosa, Benita, solo una de momento. Eh, si alguien sabe de huidas hacia adelante, eres tú. Lo voy a dejar ahí, ¿vale? Eh, no se puede tener menos vergüenza ¿vale? Ya me estás tocando las narices. Dedícate a leer el horóscopo que no aciertas ni una. Cuando yo te he apoyado en todo, en todo, siempre. Hay que ser mala persona…. O sea, el cabreo que me acabo de coger es mayúsculo y como yo hable, vamos a tener al final un problema, pero grave y tú lo sabes. Así que mantente calladita, síguete echando pelo en la cabeza y ya está".

MAMI DE 3 A LOS RUNNERS, PORQUE HAN PUESTO DE MODA HACER TODAS LAS GESTIONES CORRIENDO.- "Acompáñame a correr por la línea 6 del metro de Madrid. Venga, toda la línea. Acompáñame a volver a casa de fiesta porque no he encontrado un taxi corriendo. Acompáñame al entierro de mi abuelo corriendo. ¿Qué os está pasando? ¿Qué os está pasando con la fiebre del running? Es que se os está yendo la olla. Acompáñame a volver de la Feria de Abril corriendo. Venga. Acompáñame a hacer 1 km por cada cubata que me tomé ayer. ¿Qué os pasa?"

EL PADRE PISTOLAS Y LA UTILIDAD DEL PECHO DE LAS MUJERES.- "Las chichis son para mamar, no para que se divierta el pinche querido o el marido, cabronas".

CHICOTE AL DUEÑO DEL RESTAURANTE: "ERES MÁS CERDO DE LO QUE YO PENSABA".- En Servicio Secreto: Chicote ataca al dueño y cocinero de Yami y Jani’: "¿Sabes cuánto tiempo llevas con los guantes puestos?" "Desde que empezó el servicio". "Y no te has lavado las manos ni una puta vez. Ni una. Contaminación cruzada para todos lados, en el momento que agarras y tocas el pollo, te lo llevas por todos lados. No sé lo que haces tú cuando vas al baño, ¿te lavas las manitas?" "Sí, claro". "¿Cada vez?" "No, cada vez no". "Ah, ¿cada vez no? Pues eres más cerdo de lo que yo pensaba".

¡Vota por tu vídeo favorito!

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