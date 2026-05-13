¿Qué vídeo quieres que gane el Zasca de la semana?

¡Llega el momento de votar el mejor ZASCA de la semana! Estos son los candidatos a ser elegidos como el mejor vídeo. ¿Cuál quieres que gane?

El sábado votamos los Zascas. Estas son las opciones:

MANOLO GARCÍA A LOS “PUTOS GLOBOS”.- Manolo García tuvo que interrumpir su concierto por culpa de la gente que jugaba con unos globos: “Oye, pero qué cojones hacéis aquí con los putos globos, ¿eh? ¿Queréis atender al concierto? Pero, ¿queréis atender? ¿Pero qué cojones hacéis con esta mierda globos? Me estáis distrayendo a la sección B, que es esta. Que no, que no estáis por el tema, coño. A ver, los de los globos, ¿podéis cantar?

LEO HARLEM AL ELEVADO PRECIO DE LOS PISOS.- “Sea como sea, si encuentras una casa que te guste, todavía tienes que buscar otra cosa, el dinero para comprarla. Mi consejo, tened tres hijos y vended al menos listo para poder pagarla. Es eso o pedir un crédito. Es duro, pero a la larga vas a echar más de menos el dinero para vacaciones que al niño, te lo digo yo”.

MALÚ, A UNO DE SUS EX: “UNA PERLA DE LAS GRANDES" .- Le preguntan si ha tenido alguna “perla” en su vida: “Tengo alguna que otra perla, sí. Pero las perlas al final forman parte. Te putean mucho, te joden viva, pero luego te hacen aprender un montón. He tenido alguna perla... Perla, pero de la de las buenas, de las grandes. De las grandes. De las que pesan. De la buena. De la grande, la que ya dices tú, al peso”.

JUAN y MEDIO A LA SEÑORA QUE SE CARGA LA SORPRESA…En La Tarde, Juan y Medio intenta presentar al público con misterio: “Atención, porque el público de hoy podría venir del quinto pino…..” En ese momento, una mujer grita desde el público la localidad, rompe la magia y Juan se dirige a ella: “Una se tiene que cargar todo el misterio... Que hemos preparado una cosa... Gracias, señora, gracias. Hala, se ha acabado el programa”

EL PADRE ADAM AL SEXO EN EL MATRIMONIO: “COMO LA COCA- COLA”.- “Yo siempre digo que el sexo en el matrimonio es como la Coca-Cola. Al principio es regular, después es light y al final es cero. No, es que yo Juntos como hermanos”.