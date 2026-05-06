¿Qué vídeo quieres que gane el Zasca de la semana?

¡Llega el momento de votar el mejor ZASCA de la semana! Estos son los candidatos a ser elegidos como el mejor vídeo. ¿Cuál quieres que gane?

El domingo votamos los Zascas. Estas son las opciones:

El pastor Adrián y Waldo, a las mujeres que se hacen una liposucción.- "Tú ves de que se hacen una lipo, vanidosas. De una vez te ponen una licra de las que venden los chinos, te la suben hasta arriba, hasta el ombligo, di que para que se te pare la nalga llena de silicón, vanidosa, estresada, culebra, serpiente. Está bravo el líder. Haciendo muecas con traje de baño, enseñando las dos chapitas secas, negras de la narguita esa. Y muchas veces, muchas veces, pastor, van a la iglesia con una licra en vez de ir con una falda, eso es una vanidad. Eso es vanidad y aflicción de espíritu. Pastora con lipo. ¡Ay, padre! Misionera con lipo. ¡Ay, ay, ay, ay!".

Wyoming a los folios de Ábalos.- Ábalos explica que gastaba mucho en folios porque tiene la cultura del papel. Wyoming dice: "Creíamos que había estado a punto de cargarse al Gobierno, pero lo que estuvo a punto de cargarse fue el Amazonas".

Jesús Piña a las felicitaciones a las madres en redes.- En su TikTok: "Está todo el mundo haciéndole el vídeo a la madre en Instagram cuando la madre no tiene Instagram, no tiene TikTok ni tiene nada. Pero bueno… para el postureo queda bien. Y luego estamos dos meses sin llamarla. ¡Venga ya! Tenéis más cara que un álbum de fútbol".

Rufo a secas a la crisis de la vivienda.- "Alquilo piso en Madrid. Los requisitos son los siguientes: un mes de depósito, un mes de alquiler, un mes para la inmobiliaria, un mes para los papeles, un mes para el abogado, un mes por si las dudas, un unicornio, un tiranosaurio rex y un selfi con las siete bolas de dragón. No se permiten: ni perros, ni gatos, ni hijos, ni aves, ni insectos, ni dragones ni mucho menos chupacabras. Tampoco fiestas, ni cumpleaños ni visitas nocturnas. En lo posible, sin hermanos, sin tíos, sin amigos y, si son separados, mejor. Garantía propietaria, 15 últimas nóminas, antecedentes penales, antecedentes policiales, la renta de los últimos tres años, cinco avales con finca raíz y un permiso firmado por Jesucristo y el papa Francisco de testigo. Y eso sí, un solo avalista: Amancio Ortega".

La señora que cuelga a Ramón.- A Ramonchu le colgaron en la llamada del jamón, así que el presentador insistió en volver a llamar. A la segunda, la mujer fue aún más seca: "¡¡Pero qué quieren!! ¡¡Que yo no quiero ningún regalo!! ¡¡No quiero ningún regalo!!". (Y cuelga, dejando a Ramón con la palabra en la boca).

¡Vota por tu vídeo favorito!