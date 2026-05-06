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¿Qué vídeo quieres que gane el Zasca de la semana?

¡Llega el momento de votar el mejor ZASCA de la semana! 5 candidatos a ser elegido como el mejor vídeo. ¿Cuál quieres que gane?

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El sábado votamos los Zascas. Estas son las opciones:

Urrutia a las personas que usan los auriculares del móvil y hablan gritando.- "Ah, ahora que estoy de viaje, os recuerdo a los que vais en tren o en avión y os ponéis los cascos y hacéis una llamada que estáis dando voces. Que hagáis una prueba antes, a ver cómo habláis con los cascos puestos, porque estáis dando voces. Y la gente no se tiene que enterar de si la reunión es a las 9 o a las 10. ¿Vale? Porque tenéis una reunión y tenéis una hostia también. No deis voces. Buenos días".

Carmen Lomana al aspecto de Koldo.- En COPE: "Es como un personaje de Los miserables. ¿Si lo ha hecho para dar pena? No, porque en lugar de dar pena da asco".

Juan y Medio a la ensaladilla rusa que ha traído el público: "Han traído un metro cúbico de ensaladilla rusa. ¡Qué pinta tiene! Es de las mejores salmonelas que nos hemos comido".

Miguel Temprano a la Pantoja.- "Yo lo flipo en colores. Que una madre le diga a la revista 'Hola' que le ponga los ojos azules como Paquirri a una niña que los tiene más negros que los cojones de Machín tiene narices. Es alucinante cómo se le va la pinza a la gente y cómo es la gente con sus cosas".

El cura de Valdepeñas al Gobierno.- "Estamos haciendo todos la declaración de la renta y que se pueden poner las dos X. Una a favor de la Iglesia católica y otra a favor de fines sociales, que se llama, donde tú le estás diciendo al Estado que de cada euro que tú pagas, 7 céntimos los dé a la Iglesia católica y otros 7 céntimos los dé a los fines sociales. Ya el resto que se lo gasten en lo que quieran, si quieren gastárselo en las Jessicas y esas cosas, que se lo gasten en lo que quieran".

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