¿Qué vídeo quieres que gane el Zasca de la semana?

El sábado votaremos los Zascas. Estas son las opciones:

PEDRO RUIZ A LA SITUACIÓN DE NUESTRO PAÍS.- “SI VINIERA UN EXTRATERRESTRE, SE IRÍA”. “Si viene hoy un extraterrestre a España vería a miembros del Gobierno actual juzgados; miembros del otro Gobierno anterior que también han pasado por la cárcel; un jefe de las encuestas que hace muchas trampas, un Rey anterior que viene de tapadillo, que el fascismo crece y que la izquierda extrema relincha. También vería que 50 años después, Franco se sigue usando como argumento. Viendo esto, el extraterrestre cogería la nave y se iría”

ALBA CARRILLO A SU EX, FELICIANO LÓPEZ.- En “El Sótano club” (TEn) : “Ahora se está jugando el Madrid Open que tiene un director excelente que es Feliciano López. Esa persona que yo le tenía que hacer un croquis en nuestra casa para ir al baño y había solo dos pasillos. Esa persona que me pedía llaves de colores para distinguir entre la verja y la puerta. Esa persona que no sabía dirigir nuestra nevera pero le han puesto a dirigir la Mutua Madrid Open. ¿Cómo puede ser? NAdie lo sabe”

IÑAKI URRUTIA A LOS QUE USAN EN EXCESO LA PALABRA “DISOCIADO”.- “Ah! ¿Por qué la gente ahora está disociada? Oigo mucho eso de "estoy disociada aquí, amiga". "Estoy disociado aquí". La de eufemismos que inventamos para no decir que lo que tienes es una hostia. Pero no disociada, asociada a tu cara. Buenas, eh, días”.

INMA Y ROCÍO (MAMI TIKTOKER) A LA COMIDA SANA EN LOS CUMPLEAÑOS INFANTILES.- “Esto es un mensaje a todas las madres ahora que celebramos los cumpleaños de los niños, ¿vale? Hay que tener cuidadito de cómo lo hacemos, porque nosotras decimos sí a la comida sana. Pero el día del cumpleaños... Hombre, eso de zanahoria con hummus que nos han dicho en un cumpleaños, no. Hombre, el día del cumpleaños unos gusanitos naranja. Pero de los naranja, de los que manchan, qué rico. Unas medianoches. Los bocadillos de nocilla. Hombre. Que eso está buenísimo. Que digo yo que la comida sana es estupenda, pero el día del cumpleaños... El día del cumpleaños vamos a darle un poquito de... ...churreteo de este, ¿no?”

CARMEN LOMANA A LAS QUE SE LEVANTAN A LAS 6 DE LA MAÑANA PARA IR A CORRER.- En COPE: “¿Qué necesidad de que se levanten a las 6 de la mañana a correr como si las persiguiesen? ¿Cuándo una señora o una chica ideal ha de hacer eso? Nunca. Qué no, mirad como estoy yo…como un pimpollo y no hago nada. Como decía mi abuela: “la belleza hay que descansar” Si un día no tengo que madrugar, desayuno en la cama y me levanto guapísima”.