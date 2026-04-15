¿Qué vídeo quieres que gane el ZASCA de la semana?

¡Llega el momento de votar el mejor ZASCA de la semana! 5 candidatos a ser elegido como el mejor vídeo. ¿Cuál quieres que gane?

El domingo votaremos los ZASCAS. Estas son las opciones:

SAYAGO A BORRAR MENSAJES: "Si en una conversación ves "mensaje borrado" es como cuando vas al baño y huele mucho a ambientador: no lo has visto pero tu sabes que allí hace diez minutos había mucha mierda".

EVA SORIANO A LOS QUE SE METEN CON SU CHÁNDAL: En "Cuerpos especiales": "La cuestión es que le estoy dando fuerte al chándal y a mí se me ha dicho cosas como: "Tu ya no tienes edad para llevar chándal". Estoy enfadada. ¿Por qué yo no voy a poder parecer una entrenadora de rítmica rusa en las Olimpiadas del 92? La gente piensa que te pones un chándal y te conviertes en Vicente de "La que se avecina". No, mi amor. Rosalía, Bad Gyal, Eva Soriano…no podemos estar tres pedazos de divas equivocadas si las tres llevamos chándal".

MANEL FUENTES A LOS PELOS DE LOLITA: Durante una valoración de Chenoa, Àngel Llàcer se lleva a Lolita en un carrito a darle vueltas por el plató. Fuentes: "Iba a decir que lolita se ha despeinado pero no, ya venía así".

MIGUEL TEMPRANO A LOS PANTOJA: "Te tienen qué decir quién eres y no reírte las gracias porque sino serán cómplices de tu misoginia y de tu comportamiento asqueroso como hombre, como padre, como marido y como invitado. Me da igual que te quiten Cantora porque no tienes nada. Te han robado el pasado, el presente y el futuro. Y la ladrona ha sido tu madre. Te ha robado pasado, presente y futuro".

ALICIA BORRACHERO A LOS QUE SACAN EL MÓVIL EN MITAD DE UNA FUNCIÓN DE TEATRO PARA REVISAR LOS WHATSAPPS: "Ya no es que suene el móvil, que ya es, que eh las personas que van al teatro y no pueden estar sin sacarlo un momento para ver un whatsapp, no tienen ni idea de lo que ocurre en un escenario. Cuando tú estás ahí a oscuras y ves las caras iluminadas de la gente, realmente es espeluznante. O sea, no es ya mala educación, es mucho peor, por favor, por favor".