¿Qué vídeo quieres que gane el ZASCA de la semana?

García Ferreras a la guardia civil por pedir los papeles: Ayer, una pareja de la Guardia Civil interrumpió un directo de La Sexta para pedir la documentación a los reporteros. Ferreras se molestó: “Bueno, pues nada...que ahora la Guardia Civil se dedica a pedir la documentación del jefe de informativos de La Sexta en Andalucía...Es una de sus preocupaciones ahora...Como si no hubiera trabajo más importante ahora mismo allí en la zona...".

Manuel Carrasco a Operación Triunfo. En "Lo de Évole": "Nadie que sale de un programa como OT sale bien del todo. Todas mis primeras canciones, siendo autor, la mitad de las canciones no eran mías. ¿Volvería a OT? Sabiendo lo que sé ahora, no".

Eva a Juan: "preguntas tonterías". Eva le preguntó a una invitada si su pretendiente le preguntaba tonterías. Después dijo: "Es que Juan, tu estás todo el día preguntando tonterías".

David Navarro a las contraseñas muy elaboradas que te piden en las webs: "Y que ninguna contraseña te venga bien?. No te viene bien ninguna? 'Es por tu seguridad David'. Joe, ni que fueseis el pentágono! Que sois juguetesmurcia.com. No te viene bien chupóptero45!? no te viene bien? Nooo, porque te falta lo más importante David, la mayúscula, la mayúsculaaa".

Zacatecas a las mujeres que obligan a los hombres a hacer tareas domésticas: "Si el esposo se ofrece, bienvenida la ayuda. Pero póngalo a hacer cosas de hombre: la tubería del baño, cargar cosas…lo ponen a lavar los trastes, y le ponen el delantal, solo falta que le pongan los tubos de florinda mesa (los rulos del pelo). ay, no, eso nooo. La mujer debe tratar a su esposo como si fuera el señor jesucristo, no le debe gritar, ni dar órdenes, no le debe regañar, no son sus hijos".

Rafael a la tortilla de patatas sin cebolla: Rafael Antonín, chef de la Casa Rafuel, opina en La Vanguardia de la tortilla de patatas sin cebolla: "Es un 5% la que la pide sin cebolla. Pero es como los vegetarianos: un 5% hace mucho ruido"

Quelmi a la poca distancia entre mesas en los restaurante: "Estaba yo pensando, las mesas de los restaurantes, ¿por qué no las ponéis un poquillo más juntas? ¿Sabes lo que te digo? Más pegás. Que tú vayas de cena romántica y tengas a un total desconocido aquí subido. Mirando lo que has pedido, como un mulo asomado a una tapia. Que te dé cosa tener una conversación siquiera con tu pareja. Pero que si se pone interesante la suya, te puedas quedar como un todenco y enterarte de todo. Pero no una distancia que entre mesa y mesa puedas salir tú al baño sin problema, ¿no? Que tú para salir tiras 18 cubiertos. y le pongas la merienda en las frentas del lado, ¿sabes? pegaíta, codo con codo".

