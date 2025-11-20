Ahora

¿Qué vídeo quieres que gane el ZASCA de la semana?

¡Llega el momento de votar el mejor ZASCA de la semana! 5 candidatos a ser elegido como el mejor vídeo. ¿Cuál quieres que gane?

¿Qué vídeo quieres que gane el ZASCA de la semana?

El domingo votaremos los ZASCAS. Estas son las opciones:

ILIE OLEART, DE LA MEDIA INGLESA, A LOS QUE APLAUDEN CUANDO ATERRIZA EL AVIÓN.- El periodista desde su canal 'La media inglesa': "Esa misma gente que aplaude y que se pone de pie, sois tontos!!! La gente que aplaude, cuando un avión aterriza, es para que el capitán vuelva a elevar el aeroplano, y lanzarlos en vuelo. Es que es ridículo".

RUFO, A SECAS AL ANUNCIO DE LA LOTERÍA DE NAVIDAD.- "Vamos a hablar de la Lotería de Navidad. El anuncio cada año lo hacen más largo. Yo creo que se está rodando ya el de 2026. Y que sepáis que la Lotería de Navidad no se compra por ilusión. Se compra por envidia. Mi vecina ha echado el 83. Pues eso lo hechas tú. No vas a decir que le toca a la vecina y a ti no. Los que vamos a desayunar al bar de la esquina hemos echado el 44. Pues eso lo tienes que hacer tú porque si no le va a tocar a ellos y a ti no. Total, que la Lotería de Navidad... no se compra por ilusión".

KIKO MATAMOROS CARGA CONTRA RAPPEL.- En 'No somos nadie': "El único que ha meado fuera de tiesto ha sido el vidente...Mira, Rappel, vete a la mierda ya. DE verdad. Estás cruzando la raya roja que delimita lo delictivo de lo que no. Ten cuidado porque a lo mejor te puede caer una demanda".

Las 6 de laSexta

