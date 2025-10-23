¿Qué vídeo quieres que gane el ZASCA de la semana?

¡Llega el momento de votar el mejor Zasca de la semana! 5 candidatos a ser elegido como el mejor vídeo. ¿Cuál quieres que gane?

El domingo votaremos los Zascas. Estas son las opciones:

'EL MANTECA’ Y SU HERMANO, CONTRA LOS PRESTAMISTAS Y CONTRA SU OTRO HERMANO, ‘EL CONEJO’: Estos dos hermanos quieren lanzar un mensaje a los prestamistas que están arruinando a su hermano: “yo, mi hermano, ‘El Manteca’, queremos hacer un anuncio. Queremos hablar de mi hermano ‘El Conejo’. No queremos que ningún prestamista le deje ningún duro. Porque no paga. Y nos está trayendo mucho lío. Nosotros somos gitanos y no nos metemos con nadie y tampoco queremos que se metan con nosotros. Y quien esté viendo este video y sea prestamista, que no le deje ni un duro a mi hermano ‘El conejo’”.

CARLOS ARECES A LA GENTE QUE NO PARA DE MIRAR EL MÓVIL EN EL CINE.- A la pregunta: ¿Qué miedo podríamos representar en una película actual?, él responde: "2¿Ahora mismo?

Sin duda alguna es la gente que mira el móvil en el cine, ¿vale? La gente que esa hora y media te está diciendo con su destello de luz a tu lado, a tu p*** lado, que su vida es tan rica y tan intensa que no puede apagar el móvil una p*** hora y media. Esa gente que muera, por favor, que muera con dolor".

UN FAN DE ROSALÍA SOBRE EL ANUNCIO DE SU ÁLBUM EN CALLAO.- "Rosalía es muy guapa, muy bonica y todo lo que tú quieras pero chica... que no eres el Papa. Una canción, un adelanto, un a cappella. Que aprenda de Lady Gaga que salió a la azotea del coche por la ventanilla y puso el single en el MacBook".

LEO HARLEM A LAS PRUEBAS DE ORINA.- "Pero personalmente lo paso peor con las pruebas que no duelen. Esas pruebas que te pide el médico si le caes mal. Para vengarse. Las muestras de orina. Y Dios no lo quiera, la de heces. Estamos entre amigos. Por favor. que alguien me aclare qué genio del mal decidió que esos botes fueran transparentes. Es que recoges la muestra por la noche y la tienes que guardar en el frigorífico. ¡Qué espectáculo! En una balda ves lo que comerás mañana y en la otra lo que cenaste ayer”.