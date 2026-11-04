¿Qué vídeo quieres que gane el Imbécil de la semana?

¡Llega el momento de votar 'Imbécil' de la semana! 10 candidatos a ser elegido como el mejor vídeo. ¿Cuál quieres que gane?

El sábado votaremos el 'Imbécil de la semana'. Estas son las opciones:

- Carrito.- Un chico baja, por unas escaleras, a su amigo dentro de un carrito de compra. Tal y como vemos en las imágenes, el carrito se desequilibra y ambos terminan cayendo escalones abajo precipitadamente.

- Moto.- Un motorista circula sin casco y pendiente de la cámara que lo graba, hasta el punto de girarse para mirar directamente al objetivo. Lo que no ve es que un triciclo está dando marcha atrás justo delante de él. Pese a los avisos, no consigue reaccionar a tiempo, choca contra el vehículo y acaba en el suelo. Por mirar donde no debía, termina en el suelo.

- Manillar.- Un ciclista trata de subirse de pie sobre su manillar mientras va en movimiento. Al hacerlo falla y se lo acaba clavando en el culo.

- Lancha.- Un chico va sobre una lancha, de pie. Intenta coger, a toda velocidad, una liana que está colgada pero no lo hace correctamente y cae precipitadamente al agua, hacia atrás.

- Ventilador.- Un chico, con un casco de bicicleta, intenta tocar con la cabeza las aspas de un ventilador de techo, con la ayuda de un amigo. Cuando lo baja, este se desequilibra y termina golpeándose la cara contra la mesa que está justo delante.

- Tapón.- Un hombre intenta abrir una botella de champán con la boca. Al hacerlo, el tapón sale disparado y va directo al paladar.

- Lengua.- A pleno invierno y con una temperatura de -16 grados, un hombre decide chupar una farola, con la mala suerte que se le queda pegada a esta. El hombre intenta despegar la lengua pero no lo consigue y se le acaba formando una pequeña capa de hielo en la lengua.

- Electrocutado.- Un chico comprueba, él mismo, si su nueva pistola táser va correctamente. Se la acerca a la pierna y la activa, provocándose una gran descarga.

- Colgado.- Un chico intenta derribar, con su cabeza, un cartel de salida de emergencia que está colgado del techo. A pesar de que lo golpea, se queda colgado por la sudadera de él.

- Cohete.- Un chico enciende un fuego artificial justo al lado de su vehículo. El artefacto sale disparado y explota en el interior de su coche.

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