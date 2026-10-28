¿Qué vídeo quieres que gane EL IMBÉCIL DE LA SEMANA?

¡Llega el momento de votar el IMBÉCIL DE LA SEMANA! 10 candidatos a ser elegido como el mejor vídeo. ¿Cuál quieres que gane?

el sábado votaremos EL IMBÉCIL DE LA SEMANA. Estas son las opciones:

ÁRBOL: Un chico se coloca delante de un árbol para enseñar cómo dar varios codazos contra el tronco. Primero, levanta el brazo y golpea el árbol con el codo en dos ocasiones, y ambos movimientos le salen bien. Sin embargo, cuando intenta hacer el tercer golpe, añade un giro con el cuerpo para darle más espectacularidad al movimiento. El problema es que pierde el equilibrio durante la vuelta y termina cayéndose, sin conseguir completar la demostración como esperaba.

BILLAR: Un hombre intenta lanzar una bola blanca sobre la mesa de billar y atraparla al rebotar. En su segundo intento la bola sale disparada hacia arriba y le golpea directamente en la cara.

TARZÁN: Un hombre se lanza de una liada para caer directamente en un río. Antes de llegar al agua, el hombre golpea un tronco que está justo en la orilla, llevándose un golpe tremendo.

MUEBLE: Un chico se levanta de la cama rápidamente. Pega un salto por encima del mueble que tiene a sus pies y termina cayéndose y golpeándose en la espalda precipitadamente.

PESAS: Un hombre intenta hacer ejercicios de brazos levantando un bloque de hormigón. Lo curioso es que está colgado, con una cuerda en las piernas, boca abajo. De repente, cae precipitadamente de cabeza contra el bloque llevándose un tremendo golpe.

PUENTE: Este chico se cuelga de la barra de un puente y se balancea para lanzarse al agua. Pero cuando cae, no sale hacia adelante, sino que cae recto, pegándose un buen culetazo en la barandilla.

BOXEO: Un joven se coloca entre una máquina de boxeo y el saco que se suele golpear. Un amigo golpea con fuerza y hace que se lleve un golpe en la cabeza.

ESPUMA: Un obrero intenta partir un bote de espuma de poliuretano con la ayuda de un hacha. Como era de esperar, el hombre queda repleto de espuma por todas partes.

BICICLETA: Un chico decide acercar sus partes íntimas a una rueda en movimiento. En cuanto el neumático impacta contra su cuerpo, este chilla de dolor.

EXTINTOR: Un chico decide abrir un extintor en su salón. El joven se apunta el extintor a él mismo y, cuando lo acciona, todo el polvo del interior sale despedido hacia su cara. Del susto, el chico cae de la silla hacia atrás.

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