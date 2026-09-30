¿Qué vídeo quieres que gane el IMBÉCIL DE LA SEMANA?

¡Llega el momento de votar 'Imbécil' de la semana! 10 candidatos a ser elegido como el mejor vídeo. ¿Cuál quieres que gane?

El sábado votaremos el 'Imbécil de la semana'. Estas son las opciones:

Placaje.- Una chica hace un placaje a su mejor amiga. Del impulso y del golpe, la amiga termina impactando contra la pared y haciéndole un agujero con su cabeza.

Guardarraíl.- Un hombre trata de patinar encima de un guardarraíl. Al mínimo movimiento se desequilibra y acaba llevándose un golpe entre sus piernas.

Fuego.- Un chico intenta sobrepasar un bidón ardiendo con su monopatín. No calcula correctamente el truco y termina cayendo sobre las llamas.

Caballito.- Un chico intenta hacer una pirueta con su bicicleta. No consigue mantener la marcha correctamente y se estampa, de cara, contra un muro.

Lámpara.- Esta mujer, subida a una silla, se sujeta en una lámpara de techo. De repente, el objeto se desprende y cae al suelo precipitadamente bajo la atenta mirada de una amiga.

Mesa.- Un señor se lanza, después de coger impulso, sobre una mesa para intentar deslizarse por ella. Del peso, la mesa se parte por la mitad y el hombre cae al suelo.

Canal.- Un chico intenta sobrepasar un canal apoyándose en un palo, para no mojarse. Tal y como era de esperar, el chico no consigue saltar correctamente y termina en el agua, empapándose por completo.

Carrera.- Un grupo de amigos realizan una carrera en una boda. Uno de ellos pierde el equilibrio y aterriza de cara en el suelo, golpeando con una cabeza una botella de cava que había justo allí.

Escaleras.- Un hombre feliz baja unas escaleras deslizándose por la barandilla. al hacerlo, se desequilibra y cae de espaldas por el hueco.

Tobogán.- Un hombre se lanza por un tobogán cubierto. Levanta su cabeza antes de hora y eso hace que se lleve un golpe en la frente.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.