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¿Qué vídeo quieres que gane el Imbécil de la semana?
¡Llega el momento de votar 'Imbécil' de la semana! 10 candidatos a ser elegido como el mejor vídeo. ¿Cuál quieres que gane?
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El sábado votaremos el 'Imbécil de la semana'. Estas son las opciones:
Yate.- Unos amigos están lanzándose al mar desde lo alto de un yate. Uno de ellos tropieza justo cuando se está impulsando y cae precipitadamente en el lateral del barco.
Cabeza.- Un joven acerca su cabeza a una puerta. Un amigo la cierra con fuerza para que le golpee y le duela.
Goma.- La chica, aburrida en el trabajo, se descalza y se pone una goma elástica en el pie para darle en el trasero a una compañera. Pero el karma hace que la goma se escape y le acabe dando a ella en la cara.
Farola.- Un chico está subido en lo alto de una farola. De repente, la parte superior se rompe y caer al suelo precipitadamente.
Barra.- Un hombre se intenta quitar un soldador de su cabeza de un movimiento de cuello. Al hacerlo no ve que tiene una barra delante suyo y acaba impactando contra ella.
Bache.- Dos hombres van subidos de una extraña manera en una bicicleta. Al pasar por un bache la bicicleta se desvía y hace que acaben chocando contra unos bolardos.
Columpio.- Una chica está columpiándose cuando, de repente, un chico intenta sujetarse a ella. No es capaz y cae precipitadamente al suelo.
Barco.- Este hombre intenta subir a un barco desde el muelle, pero pierde el equilibrio cuando trata de acceder a la embarcación y termina cayendo al agua [AA]
Cangrejo.- Muy valiente se veía este chico al ofrecerle un pezón al cangrejo. En cuanto se lo acerca, el animal aprieta las pinzas y consigue que el tipo se retuerza de dolor.
Traca.- Un joven se coloca un chaleco lleno de petardos en su cuerpo. Después enciende la traca y soporta las explosiones.
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