¿Qué vídeo quieres que gane el imbécil de la semana?

¡Llega el momento de votar el imbécil de la semana! 10 candidatos a ser elegido como el mejor vídeo. ¿Cuál quieres que gane?

El sábado votamos el imbécil de la semana. Estas son las opciones:

Hoguera.- Un joven se lanza en plancha encima de una hoguera. Además de un quemazón, se lleva un golpe en el pecho.

Confianza.- Un chico se lanza desde lo alto de un tejadillo para que sus cuatro amigos lo cojan antes de caer en el suelo. El joven se lanza de espalda, por lo que no calcula correctamente el salto y termina cayendo al suelo precipitadamente.

Pala.- Un obrero intenta ponerse un gorro elevándolo con una pala. Cuando golpea el extremo de la pala con el pie, el palo de esta se eleva y le golpea en la cara.

Mesa.- Este chico se coloca vertical sobre una mesa de cámping, apoyando su cabeza. La mesa no aguanta su peso, se rompe y la cabeza atraviesa el sobre.

Cable.- Una mujer toca con temor un tendido eléctrico. Toca el cable un par de veces con los dedos pero, cuando lo agarra con toda la mano, le pega una buena descarga y se lleva un buen susto.

Portería.- Un chico corre por la línea de fondo de un campo de fútbol. De repente, no desvía su trayectoria y se golpea de cabeza contra el poste de la portería.

Palo.- Un chico se desliza por una ladera con la ayuda de una plancha de madera. No consigue desviar su trayectoria correctamente y termina impactando con sus partes íntimas contra un poste que está justo en mitad de su camino.

Mortal.- Este chico se prepara para dar un salto mortal hacia atrás. Pero a la hora de ejecutarlo, ni levanta los pies del suelo y acaba dándose un golpe con la cabeza contra el suelo.

Pedo.- Un chico se tumba en el suelo y apunta a su trasero con una botella de gas mientras se tira un pedo. Al soltar la flatulencia, el gas se inflama y le quema la entrepierna.

Valla.- La cámara de seguridad exterior de una casa capta el momento en que un hombre intenta saltar la valla que delimita el jardín del hogar. No calcula correctamente el impulso y ambos pies chocan con la parte superior de la verja, provocando que el hombre caiga al suelo de cara.

¡Vota por tu vídeo favorito!